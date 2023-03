Pogoda. IMGW z alertami dla 11 województw. Wiatr do 85 km/h, będą też oblodzenia

Pogoda w sobotę 11 marca przyniesie nam sporo chmur. Możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem, a także śniegu, na południowym wschodzie początkowo popada deszcz. Maksymalna temperatura powietrza wyniesie 1-2 stopnie Celsjusza na północy, 3-4 stopnie na zachodzie. Najcieplej na Mazowszu i wschodzie - tam na termometrach 6-7 stopni - wynika z prognoz IMGW. Powieje umiarkowany i silny wiatr, który miejscami rozpędzi się nawet do 85 kilometrów na godzinę.

Pogoda. Silny wiatr w połowie Polski. IMGW wydał alerty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na sobotę ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w Polsce. Alerty obowiązują w województwach:

lubuskim (południowa część regionu),

dolnośląskim,

wielkopolskim (południowe powiaty),

łódzkim (oprócz powiatów północnych),

opolskim,

śląskim,

świętokrzyskim,

małopolskim,

mazowieckim (powiaty południowe),

lubelskim,

podkarpackim.

Synoptycy instytutu prognozują wystąpienie silnego wiatru, którego średnia prędkość wyniesie do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h. Powieje on z zachodu oraz północnego zachodu.

Termiczne starcie pór roku. Cyklon Diethelm przyniesie zmiany w pogodzie

IMGW ostrzega nie tylko przed wiatrem. Będzie ślisko

Alerty przed wiatrem to jednak nie koniec. Instytut wydał też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Są one ważne od godzin porannych w sobotę do niedzielnego poranka. Ostrzeżenia wydano dla województw:

śląskiego (powiaty cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki),

małopolskiego (powiaty: wadowicki, suski, nowotarski, myślenicki, limanowski, tatrzański, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki).

Zgodnie z zapowiedziami synoptyków przewidywane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg oraz chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, co spowoduje ich oblodzenie. W związku ze śliską nawierzchnią zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności - zarówno kierowcom, jak i pieszym.

