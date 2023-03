Msza w intencji ofiar Smoleńska i Jana Pawła II. "Niszczycie swojego najważniejszego ambasadora"

W czasie mszy prowadzący homilię wielokrotnie odnosili się do osoby papieża i jego dorobku.

REKLAMA

Profesor Akademii Katolickiej w Warszawie Ksiądz profesor Robert Skrzypczak powiedział, że zniszczyć świętość to zniszczyć wszystko.

Podkreślił, że świat dziwi się, że Polacy niszczą ikonę światowego katolicyzmu. - Słyszałem w tych dniach od moich przyjaciół z Włoch, Francji, Stanów Zjednoczonych - Co wy Polacy robicie? Niszczycie swojego najważniejszego ambasadora sprawy polskiej na świecie. Człowieka najbardziej ukochanego przez ludzi starszych i młodych, niezastąpioną ikonę - wyobrażenie światowego katolicyzmu. - dodał ksiądz Skrzypczak.

Jak dodawał profesor Akademii Katolickiej: - Nietrudno, zauważyć, że główne działa w antypedofilskiej krucjacie przeciw autorytetowi moralnemu kościoła wystawili heroldowie nowoczesnego nihilizmu. Czyżby niektórym, jak dym w oczy działało nauczanie papieża nawołującego do wierności małżeńskiej, do czystości narzeczonych, do celibatu księży i do respektowania życia ludzkiego w każdej postaci?

- Za wieloma oskarżeniami o pedofilię, jak przyznał mediolański kryminolog Luka Stefanoni kryje się również "frustracja świata laickiego niemogącego zaatakować kościoła w obszarach mocniejszych, z tego względu zdecydowanego na zadawanie łatwiejszych ciosów" - dodał ksiądz profesor Robert Skrzypczak.

Wszelkie przypominanie o dorobku papieża Polaka jest nawiązaniem do reportażu "Franciszkańska 3" o Janie Pawle II, gdzie ujawniono szczegóły dotyczące tuszowania przez niego pedofilii w Kościele. Autor, Marcin Gutowski, opisał przypadki trzech kapłanów: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na ich działania ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły.

Podziękowania dla PiS za obronę dobrego imienia Jana Pawła II

Na koniec Eucharystii proboszcz Bazyliki Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie, ksiądz prałat Bogdan Bartołd podziękował parlamentarzystom za obronę dobrego imienia świętego Jana Pawła II.

Zobacz wideo

- Pani marszałek szczególnie dziękuję za słowa, które wypowiedziała, że "Jan Paweł II to jest nasza tożsamość, fundament i spoiwo i żebyśmy nie dali się podzielić". Oraz te słowa, na zakończenie swojego wczorajszego orędzia, które wybrzmiały z ust pani marszałek - "Niech żyje Polska i pamięć o wielkim Polaku świętym Janie Pawle II". Bóg zapłać - podsumował ksiądz prałat.

We mszy świętej uczestniczyły rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej, prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, parlamentarzyści, reprezentanci samorządów, mieszkańcy stolicy oraz delegacje górników i wiernych.10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób, w tym para prezydencka - Lech i Maria Kaczyńscy. Delegacja zmierzała na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Kolejna msza święta w 13. rocznicę katastrofy smoleńskiej odbędzie się 16 kwietnia o 19.00.