Kontrofensywa TVP. Pokazano homilie Jana Pawła II. "Każdy z was ma swoje Westerplatte"

Po reportażu TVN24, z którego wynika, że Karol Wojtyła wiedział o pedofilii w Kościele i ją tuszował, Telewizja Polska postanowiła, że będzie jeszcze bardziej dbać o dobre imię Jana Pawła II. Fragmenty archiwalnych homilii papieża Polaka będą emitowane w czasie najlepszej oglądalności, czyli po głównym wydaniu "Wiadomości".

TVP1 pokazuje przemówienia Jana Pawła II

Pierwszy z nich wyemitowano w piątek. Był to fragmenty m.in. homilii wygłoszone w Polsce w czerwcu 1987 roku i czerwcu 1991 roku.

- Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki - albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską, jest matką, która wiele przecierpiała, wciąż cierpi - mówił Jan Paweł II.

- Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować - podkreślał.

- To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! - również ten fragment pojawił się w TVP1.

Homilie papieża widzowie telewizji publicznej będą mogli oglądać codziennie.

SP staje w obronie Jana Pawła II. Kowalski zapowiada akcje na 2 kwietnia

"Bielmo": Wojtyła wiedział o pedofilii w Kościele i ją tuszował

Marcin Gutowski w wyemitowanym kilka dni temu nowym reportażu z cyklu "Bielmo" przedstawił dowody, które wskazują, że w latach 1964-78 metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła tuszował pedofilię podległych mu księży.

Dziennikarz "Czarno na Białym" wpadł na trop podejrzeń ws. Wojtyły w marcu 2021 roku, gdy otrzymał nagranie od jednej z ofiar generała Theodore'a McCarricka. To zapis jego rozmowy z 94-letnim wówczas Rembertem Weaklandem, który przez 10 lat był najwyższym przełożonym zakonu benedyktynów. - Kiedy stałem na czele zakonu, jeździłem do Polski. Odwiedzałem tam kardynała Wojtyłę. Pamiętam, że była tam sprawa arcybiskupa, który był pedofilem. Wojtyła przyznał, że wiedział o niej - słyszymy na nagraniu.

Wojtyła miał mówić Weaklandowi o doświadczeniach hierarchy i o własnych dylematach związanych z tą sprawą. - Powiedział, że nie wie, co ma z tym zrobić. Widziałem jak rozdarty był pod tym ciężarem - wspomina 94-latek.

W reportażu wybrzmiewa również wątek ks. Bolesława Sadusia, który pracował w krakowskiej kurii, u boku Wojtyły. Odpowiadał tam za katechizację dzieci i młodzieży, a następne był proboszczem w parafii św. Floriana. Współpracował także z SB.

Z relacji świadków wynika, że przez lata molestował on chłopców, a gdy skandale z jego udziałem wyszły na jaw, przyszły papież w trybie pilnym wysłał go do Austrii.

