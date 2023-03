Arcybiskup Marek Jędraszewski: Dokonał się drugi zamach na życie Jana Pawła II

Na mszy odprawionej w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa, metropolita krakowski powiedział, że dokonał się drugi zamach na życie Jana Pawła II inspirowany przez środowiska, które nie zgadzają się na głoszone przez niego wartości.

REKLAMA

Pomógł w odzyskaniu wolności przez Polaków

Podczas mszy świętej z okazji święta Akademii Ignatianum w Krakowie arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślał znacząca rolę papieża w odzyskaniu wolności przez Polaków, a także nawiązał do ataków na osobę Jana Pawła II. Jak mówił, zainicjowali je ci, którzy nie przyjmują prawdy głoszonej przez papieża o godności ludzkiej i "nie mogą zgodzić się z wizją małżeństwa i rodziny", a także "szacunkiem do ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci".

Arcybiskup podkreślał, że "Jan Paweł II do końca pozostał świadkiem Chrystusa i w ostatnich chwilach życia przytulał się do krzyża i błogosławił tłumom".

Na koniec metropolita podkreślił, że w sytuacji, w jakiej się obecnie znaleźliśmy, "wyzwolenie może przynieść tylko prawda o papieżu - proroku, którego dał nam Chrystus, by rozświetlał mroki naszych czasów".