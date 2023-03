Wronki. Dwóch mężczyzn wtargnęło do kościoła. W trakcie mszy urządzili sobie libację

Zobacz wideo Szkolna scenka i awantura w Sejmie. Marszałek Witek w roli wychowawczyni: W tej chwili na swoje miejsca!

Do zdarzenia doszło w zeszły piątek, 3 marca, we Wronkach (woj. wielkopolskie). Podczas mszy świętej do kościoła franciszkanów wtargnęło dwóch mężczyzn. Zaczęli oni utrudniać odprawianie nabożeństwa, a w pewnym momencie, nie zważając na miejsce, w którym się znajdują, wyciągnęli alkohol.

Duchowni próbowali wyprosić mężczyzn z kościoła, jednak ich działania były nieskuteczne. W końcu wezwano policję. - Policjanci interweniujący na miejscu ustalili, iż podejrzewanymi o wykroczenie byli dwaj mieszkańcy Wronek w wieku 40 oraz 29 lat. Po dotarciu do zgłaszającej i ustaleniu szczegółów zajścia dzielnicowi ukarali mężczyzn mandatami karnymi - przekazała w rozmowie z portalem MojeWronki.pl asp. Sandra Chuda.

Mężczyźni, którzy urządzili sobie libację w kościele, zostali ukarani mandatami za zakłócenie spokoju i porządku publicznego, a także za spożywanie alkoholi w miejscu objętym zakazem.

