We wtorek w Sosnowcu (woj. śląskie) znaleziono ciała dwóch duchownych: 26-letniego diakona i 45-letniego księdza. Młodszy miał 11 ran kłutych klatki piersiowej i szyi, starszy zginął po uderzeniu przez pociąg. Potwierdziły to wyniki przeprowadzonej w czwartek sekcji zwłok:

REKLAMA

W Sosnowcu zmarło nagle dwóch duchownych. Są wyniki sekcji zwłok

Sosnowiec. Wierni wspominają zmarłych duchownych: "sympatyczny", "trudny, z łatką"

Dziennikarze "Faktu" i "Gazety Wyborczej" dowiedzieli się nieco więcej na temat zmarłych. 26-letni diakon Mateusz był na szóstym roku seminarium duchownego, do sosnowieckiej parafii trafił na praktyki. Parafianie wspominają go jako "sympatycznego, młodego człowieka". - Opowiadał nam o tym, że kończy seminarium. Był taki szczęśliwy. Prosił nas o modlitwę w jego intencji, by pomyślnie skończył szkołę - powiedziała "Faktowi" jedna z parafianek.

Całkiem inne zdanie mieli rozmówcy o 45-letnim księdzu Robercie. W ich opinii był osobą o trudnym charakterze, od lat miał być skonfliktowany z diecezją. W ostatnich latach często zmieniał parafie, po śmierci matki przeszedł ponoć załamanie nerwowe. - Był człowiekiem z "łatką". Z nim samym też nie działo się dobrze. Kilka lat temu zmarła mu mama, bardzo to przeżył, leczył się. Środowisko mu nie pomagało, wręcz przeciwnie. Dlatego postanowił odejść z diecezji, wybierał się do zakonu - opowiedziała "GW" osoba, która znała ks. Roberta.

Zobacz wideo Jak wygląda kolęda w 2023 roku? "Ludzie nie przyjmują księdza"

Informatorzy sugerowali, że między duchownymi był konflikt. Ks. Robert miał czuć się "pomijany" przez przełożonych. - Inaczej traktowany był diakon [...]. Często blisko proboszcza, z częstym kontaktem z wiernymi - podkreślił jeden z rozmówców "Wyborczej".

Więcej wiadomości z Polski na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Według nieoficjalnych informacji "Dziennika Zachodniego" i RMF FM, starszy z duchownych miał zabić młodszego, a potem popełnić samobójstwo. Obecnie takiej wersji wydarzeń nie potwierdza prokuratura. Więcej w tym artykule:

Nieoficjalnie: Diakona z Sosnowca zabił ksiądz. Mieli być skonfliktowani