Zdjęcie Jana Pawła II na fasadzie Pałacu Prezydenckiego. "Uszczypnijcie mnie"

W czwartek Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. Niedługo potem kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy udostępniła na Twitterze zdjęcie, z którego wynika, iż portret papieża został wyświetlony na fasadzie Pałacu Prezydenckiego.

Pod wpisem pojawiły się komentarze polityków Lewicy. "Jestem zawiedziony. W Sejmie wyświetlili przemówienie a tu tylko zdjęcie" - napisał z przekąsem Maciej Gdula.

"Uszczypnijcie mnie, bo nie uwierzę" - podkreśliła Monika Falej.

"A niby kraj neutralny światopoglądowo" - dodaje Cezary Tomczyk.

Sejm przyjął uchwałę PiS w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II

"Bielmo": Wojtyła wiedział o pedofilii w Kościele i ją tuszował

Marcin Gutowski w wyemitowanym kilka dni temu nowym reportażu z cyklu "Bielmo" przedstawił dowody, które wskazują, że w latach 1964-78 metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła tuszował pedofilię podległych mu księży.

Dziennikarz "Czarno na Białym" wpadł na trop podejrzeń ws. Wojtyły w marcu 2021 roku, gdy otrzymał nagranie od jednej z ofiar generała Theodore'a McCarricka. To zapis jego rozmowy z 94-letnim wówczas Rembertem Weaklandem, który przez 10 lat był najwyższym przełożonym zakonu benedyktynów. - Kiedy stałem na czele zakonu, jeździłem do Polski. Odwiedzałem tam kardynała Wojtyłę. Pamiętam, że była tam sprawa arcybiskupa, który był pedofilem. Wojtyła przyznał, że wiedział o niej - słyszymy na nagraniu.

Wojtyła miał mówić Weaklandowi o doświadczeniach hierarchy i o własnych dylematach związanych z tą sprawą. - Powiedział, że nie wie, co ma z tym zrobić. Widziałem jak rozdarty był pod tym ciężarem - wspomina 94-latek.

W reportażu wybrzmiewa również wątek ks. Bolesława Sadusia, który pracował w krakowskiej kurii, u boku Wojtyły. Odpowiadał tam za katechizację dzieci i młodzieży, a następne był proboszczem w parafii św. Floriana. Współpracował także z SB.

Z relacji świadków wynika, że przez lata molestował on chłopców, a gdy skandale z jego udziałem wyszły na jaw, przyszły papież w trybie pilnym wysłał go do Austrii.

