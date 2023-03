Pogoda. IMGW z kolejnymi alertami. Tym razem dla dziewięciu województw. Znów będzie ślisko

Pogoda w Polsce w czwartek w wielu regionach przyniosła opady - głównie śniegu, deszczu ze śniegiem oraz deszczu. W związku z dodatnią temperaturą powietrza w ciągu dnia na południu topi się pokrywa śnieżna. To powoduje wzrastające stany wód w rzekach. IMGW ostrzega przed przekroczeniem stanów ostrzegawczych w częściach województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed opadami marznącymi

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oprócz alertów hydrologicznych wydał też meteorologiczne. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują województwa:

zachodniopomorskie (powiaty: gryfiński, pyrzycki i myśliborski),

lubuskie (północna część województwa),

wielkopolskie (oprócz południowych powiatów),

kujawsko-pomorskie (tylko południowe powiaty),

łódzkie (oprócz południowych powiatów),

mazowieckie,

warmińsko-mazurskie (tylko południowe powiaty),

podlaskie (oprócz północnych powiatów),

lubelskie (oprócz południowych powiatów).

Synoptycy prognozuj opady marznące deszczu i mżawki. Spowodują one gołoledź, w związku z czym na drogach będzie ślisko. Zaleca się szczególną ostrożność na drogach. W przypadku województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego ostrzeżenia zaczną obowiązywać o północy i będą ważne co najmniej do godz. 5 rano w piątek.

Podlasie oraz Warmia i Mazury objęte będą ostrzeżeniami o godz. 8 do 15 w piątek. W pozostałych województwach alerty będą ważne os godz. 3 do 10 w piątek.

Pogoda. Zima nie odpuszcza, nadchodzą kolejne opady śniegu