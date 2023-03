Matka zabitego Eryka wspomina ostatnie słowa syna. "Czuje się pusta w środku, jakbym nie miała uczuć"

Iwona Romanowska, matka 16-letniego Eryka, który został zakatowany w centrum Zamościa, udzieliła wywiadu w "Dzień Dobry TVN". Kobieta przyjęła dziennikarkę stacji w swoim domu. Jak przyznała, wszystko w mieszkaniu przypomina jej o synu. - On jest wszędzie, mieszkał tu od dziecka, funkcjonował wszędzie. Nie ma miejsca, w którym jego jest mniej lub więcej - mówi.

REKLAMA

Zobacz wideo Ociepa o paskach TVP Info ws. śmierci Mikołaja Filiksa: Te paski są reakcjami na akcję

"Jakbym była pusta w środku"

Pytana o uczucia przyznaje: - Jakbym ich nie miała, jakbym była pusta w środku.

Iwona Romanowska przyznała, że część informacji na temat okoliczności śmiertelnego pobicia jej syna poznała z mediów. - Ilu było sprawców, czy zostali ujęci, czy nie. Jak to się w ogóle wydarzyło - wspomniała. - Został skopany, prawdopodobnie klęczał - mówiła.

Podkreśliła, że nie ma możliwości, by nikt nie przechodził obok, gdy jej syn był bity. - To było pod kamerą, dosłownie. Ale ona nie działała, była odwrócona w drugą stronę, nie nagrała, wytłumaczeń jest dużo - powiedziała. Jak dodała, gdyby ktoś zareagował, Eryka można byłoby uratować.

Jakie były ostatnie słowa Eryka, które usłyszała? - Czy odbiorę mu koszulki od kuriera. Rozmawialiśmy, że ja nie zdążę wrócić, żeby te koszulki odebrać. Pisałam do niego: "może umów się z tym kurierem na drugi dzień". Odpisał, że "okej, umówiłem się z nim na drugi dzień" - wspominała. Podkreśliła, że miała z synem dobre relacje.

Zamość. Pobili Eryka na śmierć. "Jeszcze w busie wycierał sobie buty z krwi"

Zamość. Śmiertelne pobicie 16-letniego Eryka

Do tragedii doszło we wtorek 28 lutego kilkaset metrów od rynku w Zamościu (województwo lubelskie) w parku przy ul. Józefa Piłsudskiego. To tam 16-letni Eryk został zaatakowany przez grupę rówieśników, gdy szedł na przystanek autobusowy. Świadkowie zdarzenia zrelacjonowali "Gazecie Wyborczej", że najpierw doszło do kłótni i wyzwisk, a potem zaczęła się bójka. Gdy Eryk upadł na ziemię, wówczas sprawy na kilka sekund odeszli od nastolatka. Jeden z nich, 17-latek, jednak wrócił i z całej siły kopnął chłopca w głowę. Z ustaleń śledczych wynika, że to właśnie ten cios okazał się śmiertelny.

Minister obrony Słowacji: Polska zgadza się na wspólne przekazanie MiG-ów

Główny podejrzany, 17-letni Daniel G., usłyszał zarzuty zabójstwa i udziału w pobiciu. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Dwóch 16-latków - Szymon J. i Arkadiusz P. - usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu. Mają spędzić trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. Z ustaleń RMF FM wynika, że zarzut usłyszała też dziewczyna. 16-latka odpowie za pomocnictwo. Sąd rodzinny zdecydował, że Gabriela P. trafi do ośrodka wychowawczego.