Ksiądz Tadeusz Isakowsicz-Zaleski w rozmowie w RMF24 został zapytany o reportaż "Franciszkańska 3" i książkę "Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział". Jak zauważył, w aktach IPN-u czy SB nie ma sformułowania "pedofilia", bo wówczas takie nie istniało. Zamiast niego pisano o "skłonnościach" np. do małych chłopców. Duchowny zaznaczył, że stosunek Karola Wojtyły do nadużyć seksualnych w Kościele był "typowy dla tamtego casu".

Zobacz wideo „Co łaska" za tuszowanie pedofilii? O. Gużyński: To rzecz bardzo niestosowna

Ks. Isakowicz-Zaleski: Po 50 latach możemy powiedzieć, że Kościół jako całość popełnił błąd

- On starał się realizować to, co było w Kościele przyjęte wtedy. W wypadku księży, którzy grzeszyli, przede wszystkim troszczono się, żeby ten ksiądz się nawrócił, był nawróconym synem marnotrawnym. Brakowało, co zresztą widać w tych wszystkich raportach i publikacjach, troski o ofiary, jakby w ogóle te ofiary nie istniały. Po 50 latach możemy powiedzieć, że Kościół jako całość popełnił błąd. Nie można rzucać, że to tylko wina Karola Wojtyły. On w jakiś sposób nie rozumiał tego problemu. Nikt później nie starał się tego naprawić - powiedział na antenie RMF24 ksiądz Isakowicz-Zaleski.

Duchowny zaznaczył, że nie ma w historii postaci nieskazitelnych, a swoje skazy ma wielu bohaterów i świętych. - To nie jest jakaś rzecz, która dyskwalifikuje człowieka, natomiast trzeba to umiejętnie pokazać - stwierdził ksiądz. - Z Jana Pawła II jeszcze za życia zrobiono jakiegoś herosa, który nie ma żadnej skazy, który jest kryształowy. (...) Nie mam cienia wątpliwości, że to jest postać historyczna, która miała ogromny wpływ nie tylko na Kościół, ale na cały świat, choćby w obaleniu komunizmu. Ukrywanie jego wad, tuszowanie i lukrowanie powoduje, że mamy dzisiaj sytuację, że ci, co nie lubią Jana Pawła II, właśnie to wyciągają - dodał duchowny.

Dalej podkreślił, że błędem jest utajnianie dokumentów. - Arcybiskup Jędraszewski powinien się bić we własne piersi, bo to on też powoduje, że ta pamięć jest szargana. Jeżeli się blokuje akta kościelne, to wtedy bazujemy wyłącznie na aktach dawnej służby bezpieczeństwa - podkreślił ksiądz zapytany o komentarz w sprawie słów abp. Jędraszewskiego, według którego ostatnie doniesienia o Janie Pawle II są jak "drugi zamach".

Broni Jana Pawła II. "Nie mógł tuszować pedofilii"

"Te sprawy dzisiaj wybuchają jak bomby z opóźnionym zapłonem. Z winy tych, którzy blokowali to 17 lat temu"

Ksiądz Isakowicz-Zaleski przypomniał, że sam ma na swoim koncie publikację pt. "Księża wobec bezpieki" i pracując nad książką, zderzył się z "betonowym murem", gdy informował władze kościelnych o dokumentach w archiwach IPN-u. - W książce, jak i w następnych materiałach, były dokładne informacje o różnych trudnych sprawach w Kościele, nie tylko współpracy z komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa, ale też sprawach obyczajowych. Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że to wtedy dokonano grzechu zaniechania. Te sprawy dzisiaj wybuchają jak bomby z opóźnionym zapłonem. Nie z winy dziennikarzy, tylko z winy tych, którzy blokowali to 17 lat temu - powiedział ks. Isakowicz-Zaleski.

Według niego "głównym blokującym" wyjaśnianie spraw z przeszłości był najbliższy współpracownik Karola Wojtyły i późniejszego papieża - kardynał Stanisław Dziwisz. Przypomniał, że przed publikacją książki duchowny przyjechał do niego do Radwanowic i zaznaczył, że nie powinno pisać się o wszystkich skandalach obyczajowych.

- Dlatego w tej książce nie ukazały się informacje, które opisał później holenderski dziennikarz Ekke Overbeek i Marcin Gutowski - dotyczące i pedofilii, i różnych skłonności, złych afer. Oczywiście, w każdej owczarni znajdą się czarne owce, ale wtedy była szansa to wszystko opisać, wyjaśnić, wytłumaczyć, ale też odsunąć od władzy ludzi, którzy byli niegodni, aby dalej pełnić posługę pasterzy - mówił ksiądz.

Dominikanin o Janie Pawle II: Mamy system kryjący sprawców