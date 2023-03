Termiczne starcie pór roku. Cyklon Diethelm przyniesie opady deszczu, śnieżyce i wichury

Według prognoz pogoda na nadchodzące dni zapowiada się niezwykle zmiennie. Na południu temperatura miejscami może dochodzić do nawet 17 st., podczas gdy na północy będzie to ledwie kilka stopni powyżej zera. Dodatkowo już w nocy z 10 na 11 marca nad Polskę wkroczy cyklon Diethelm, który zgodnie z wyliczeniami synoptyków przyniesie załamanie pogody niemal w całym kraju.

Prognoza pogody. Termiczne starcie pór roku w kraju

Od kilku dni synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki wodnej notują duże różnice temperatury pomiędzy północnymi a południowymi regionami Polski. W nadchodzący weekend różnica ta ma się pogłębić jeszcze bardziej. Podczas gdy na północy prognozowana jest temperatura poniżej normy wieloletniej, wynosząca zaledwie kilka st. C. na południu według portalu dobrapogoda24.pl norma ma zostać przekroczona o nawet 12 st.C. Oznacza to, że termometry mogą wskazywać nawet 17 st. C.

Pogoda w marcu nas zaskoczy. Zamiast słońca, mróz i opady śniegu

Cyklon Diethelm dotrze nad Polskę. Przyniesie ulewy i silny wiatr

To nie koniec zmiennych warunków atmosferycznych. W nocy z 10 na 11 marca nad Polską znajdzie się cyklon Diethelm. Według przeprowadzonych wyliczeń numerycznych, niż przyniesie intensywne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami nawet śniegu. Niebezpieczne okazać się mogą wichury. Zawieje w połączeniu z opadami śniegu mogą powodować zamiecie.

Silny wiatr wystąpi na obszarze niemal całego kraju. Miejscami może osiągnąć nawet do 100 km/h. Zdaniem ekspertów z serwisu dobrapogoda24.pl, jeżeli wyliczenia się potwierdzą, IMGW wyda stosowne ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreślają jednak, że przy tak dynamicznie zmieniającej się pogodzie wszelkie scenariusze obarczone są dużą niepewnością.