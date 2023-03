Marcin Ociepa o paskach w TVP na temat śmierci syna posłanki PO: To reakcja na ataki na media publiczne

- Nie mogę się nadziwić, że ludzie dorośli z różnych stron i różnych profesji popełniają podstawowy błąd. Tzn. polityzują kwestię, która ma charakter wyłącznie kryminalny. Przestrzegałbym każdego, kto chciałby tu uprawiać politykę - mówił o śmierci syna posłanki Magdaleny Filiks wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa w "Porannej Rozmowie" Gazeta.pl.

- Po pierwsze się nie godzi, a po drugie to jest ślepa uliczka, prowadzi nas to do konfliktów, tam, gdzie nie ma konfliktu. Wszyscy zgadzamy się, że pedofilia to jest z jednej strony odrażające przestępstwo, z drugiej strony choroba, a z trzeciej strony dla osób wierzących jest to grzech. Tak czy inaczej, nie ma to zgody, dywagacje polityczne nie mają tutaj żadnego sensu - kontynuował Ociepa.

Prowadzący rozmowę Jacek Gądek przypomniał, że TVP na pasku w Wiadomościach o śmierć chłopca wprost oskarżyło polityków PO.

To nie jest temat do rozmów politycznych, do wywiadów politycznych. Absolutnie w żadnym wypadku nie powinny to być przedmiotem sporu, chyba że ktoś staje w obronie pedofila

- odpowiedział Ociepa.

Śmierć Mikołaja Filiksa. Ociepa odcina się od tematu i przerzuca winę na opozycję

Prowadzący wywiad dopytywał jednak, o to, co Marcin Ociepa uważa na temat pasków w TVP.

- Uważam, że wszystkie czyny i słowa działają jak sprzężenie zwrotne i nie ma żadnego sensu wchodzić w logikę tego sporu, bo tego sporu nie ma. Jest jakaś grupa ludzi, która próbuję wykorzystać tę tragedię do własnych celów i mam o tych ludziach bardzo złe zadanie - mówił wiceszef MON. Poproszony o wskazanie tych osób, odrzekł jednak, że nie ma potrzeby o tym dywagować publicznie.

Ociepa dopytywany o to, czy paski o takiej treści powinny pojawiać się mediach, zrzucał winę na opozycję, która zaatakowała publicznych nadawców.

Te wszystkie paski i reakcję pojawiły się jako reakcja na akcję, to znaczy na ataki na telewizję publiczną, na media publiczne i na stronę rządową w tym zakresie. Więc szukanie, kto pierwszy rzucił kamieniem jest po prostu nieroztropne

- powiedział wiceminister.

Stwierdził, że do tematu można wrócić, ale nie powinno się rozmawiać o tym tuż po pogrzebie Mikołaja Filiksa. Ociepa uważa, że być może warto byłoby wrócić do sprawy za rok i wówczas dokonać rzeczowej analizy tego, kto pierwszy rzucił kamieniem (choć chwilę wcześniej uznał to za nieroztropne).

Natomiast jeszcze raz - to nie ma znaczenia. Bo w gruncie rzeczy nikomu nie służy ten spór oprócz tych, którzy próbują na tym, co się ugrać. To znaczy wychodzą na mównicę rozchełstani i próbują grać na tym. Hienom politycznym i medialnym trzeba powiedzieć stop

- powiedział Marcin Ociepa.

Czekać na wyrok sądu

Prowadzący wywiad Jacek Gądek wciąż jednak dopytywał o zdanie Marcina Ociepy w sprawie oskarżeń w TVP.

- Pan pyta o paski w sytuacji, kiedy problem nie są paski, tylko śmierć dziecka. I co przyczyniło się do śmierci? Pan wie? - spytał wiceszef MON. W odpowiedzi usłyszał, że dziennikarze czeka na ustalenie prokuratory i wyrok sądu. - To miło, że pan czeka. Chciałbym, że by poczekali politycy i dziennikarze - odpowiedział polityk.

Jacek Gądek, jednak nie odpuszczał i zwrócił uwagę, że telewizja publiczna, którą finansuje PiS i podatnicy, już znalazła winnych. "Politycy Platformy Obywatelskiej odpowiedzialni za śmierć dziecka" - zacytował pasek z TVP i dodał, że dziennikarze nie czekali na sąd i na prokuraturę.

- Te paski TVP to reakcja na akcję, która wcześniej miała miejsce, to znaczy na to, że ktoś wyszedł i postanowił rozgrywać tę tragedię politycznie. Ja się nie mam zamiaru w to wpisywać jeszcze raz to powtórzę. Jest istotne, żeby poczekać na ustalenia, kto i dlaczego doprowadził do takiej śmierci - odpowiedział Ociepa.

- Bo z jednej strony jest czyn pedofilski, z drugiej strony mamy samobójstwo i tutaj nie mamy rozstrzygnięcia procesowego w kwestii tego, co doprowadziło do samobójstwa. To mogą być zupełnie inne kwestie. I nie czekając na te ustalenia część polityków zaatakowała media publiczne zaatakowała TVP i zaczęła grać tą tragedią. Widziałem to przecież na Twitterze. Niektórzy dziennikarze o zgrozo się też to wpisali - powiedział wiceminister.

No naprawdę no więcej zimnej krwi, chłodnych głów. Wróćmy do tej sprawy, ale nie w atmosferze sporu, emocji, szczególnie w roku wyborczym, tylko po ustaleniu faktów

- zaapelował na koniec Marcin Ociepa.