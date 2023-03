Jan Żaryn w rozmowie w Polsat News odniósł się do książki "Maxima culpa. Jan Paweł II wiedział" Ekke Overbeeka, w której holenderski dziennikarz twierdził, że jeśli kardynał Adam Sapieha molestował kleryków, to może dlatego papież Jan Paweł II "odwracał wzrok i milczał, kiedy docierały do niego informacje o molestowaniu dzieci przez księży".

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Lehnert: Przerost wiary prowadził Jana Pawła II do pewnej naiwności

Jan Żaryn o Janie Pawle II: Nie mógł tuszować przypadków pedofilii w Kościele, bo to grzech

Jan Żaryn skomentował też temat listu, który został wysłany przez kardynała Karola Wojtyłę do kardynała Koeniga w Wiedniu w sprawie księdza podejrzanego o molestowanie chłopców. Tematem listu była prośba, by duchownemu z Polski udzielono możliwości pracy na jednej z austriackich plebanii i kontynuowania pisania "rozprawy naukowej". - My nie wiemy, jakie były prawdziwe przyczyny przeniesienia tego księdza. Fakty przenosin z parafii do parafii lub do innego kraju są prawdziwe. Sam odkrywałem takie przypadki, że kapłan, który za sprawą swojego grzechu stał się łatwym łupem dla UB, był przenoszony np. na emigrację, po to, żeby nie kompromitować Kościoła - powiedział.

- Kardynał Wojtyła mógł wobec takiego księdza zastosować karę suspensy, bądź wydalenia ze stanu kapłańskiego. Jeżeli były mocne dowody i kardynał Wojtyła o tym wiedział, to wyrzucał takiego człowieka ze stanu kapłańskiego. Natomiast jeśli w swoim sumieniu nie był w stanie tego udowodnić, to jedną z broni, którą posiadał, chroniąc pozostałych kapłanów w swojej archidiecezji, było właśnie wysłanie takiego księdza w miejsce, w którym mógłby odzyskać kondycję kapłańską - kontynuował Żaryn.

- Warto oczywiście zadać sobie pytanie, dlaczego tak rzadko używana była kara suspensy, a jeszcze rzadziej kara wyrzucenia ze stanu kapłańskiego. Być może wynikało to z wiary, że ci pogubieni ludzie potrafią odnaleźć pana Boga i potrafią zejść ze ścieżki grzechu. Kościół wierzy bowiem, że grzech nie jest stanem stałym, a stanem, z którego człowiek chce się wydobyć - tłumaczył dalej. Jan Żaryn na koniec dodał, że według niego, "Karol Wojtyła nie mógł tuszować przypadków pedofilii w Kościele, bo był człowiekiem wierzącym i wiedział, że byłby to grzech".

Dominikanin o Janie Pawle II: Mamy system kryjący sprawców

Jan Żaryn o książce "Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział"

Według Żaryna na "tym etapie wiedzy nie wiemy nic o tym, żeby kardynał Sapieha miał w swoim życiorysie jakiekolwiek udowodnione próby molestowania kogokolwiek". Według dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej przytoczone w książce Overbeeka zeznania księdza Anatola Boczka są "zdecydowanie niewiarygodne" ze względu na "postać tego duchownego".

- Ksiądz Anatol Boczek to postać nieuporządkowana. W sensie moralnym mająca kłopoty od samego początku swojego kapłaństwa z tą właściwą przynależnością do tego stanu - powiedział Żaryn, dodając, że ksiądz Boczek był osobą, która "dała się uwikłać we współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa".

- Współpraca księży z UB była dowodem na ich zdradę Kościoła. Można więc założyć, że zeznania takich osób, jeśli nie są poparte innymi dowodami, nie są mocnymi dowodami. Jeśli natomiast okazałoby się, że istnieją inne dowody, które świadczyłyby o takich praktykach, to trzeba by ten temat drążyć - przekonywał Jan Żaryn. Jak dodał, na razie nie znaleziono dokumentów, które mogłyby potwierdzić "rewelacje" księdza Anatola.

Abp Jędraszewski: Drugi zamach na Jana Pawła II. Próbuje się go zniszczyć