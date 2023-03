TVP o śmierci syna posłanki KO. W jednym materiale zrzucają winę, w drugim bronią działacza PiS

Pracownicy TVP w środowych (8 marca) materiałach starali się udowodnić, że nie przedstawili informacji o skrzywdzonym przez pedofila chłopcu w sposób, który pomógł ustalić jego tożsamość. Według Telewizji Polskiej nie zrobił tego także Tomasz Duklanowski z Radia Szczecin, który przypomniał o sprawie sprzed kilku lat, która zakończyła się skazaniem sprawcy. Widzowie z materiałów TVP dowiedzą się natomiast, że identyfikacje chłopca umożliwił poseł KO Piotr Borys, który w programie zacytował jedynie wpis, jaki pojawił się w Radiu Szczecin. Warto dodać, że innego zdania niż TVP są m.in. RPO, przewodniczący państwowej komisji do spraw pedofilii czy jeden z przewodniczących KRRiT, który bada sprawę - tego jednak widzowie "Wiadomości" się nie dowiedzą.

Dwa materiały w "Wiadomościach" TVP odnoszące się do śmierci syna posłanki KO

8 marca w "Wiadomościach" TVP pojawiły się dwa materiały w tej sprawie, które zostały zacytowane jako "Problem z pedofilią w szeregach PO" i "Groźna kampania hejtu i nienawiści". W pierwszym z nich redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz uznał, że Platforma Obywatelska "zamiata pod dywan" sprawy związane z pedofilią i rzekomo "zastrasza dziennikarzy". Taka opinia pojawiła się mimo wyroku skazującego dla sprawcy.

Z kolei redaktorka naczelna Polska Press Dorota Kania uznała, że w przypadkach, gdy sprawa pedofilii związana jest z politykami - czyli osobami zaufania publicznego - to sytuacje te powinny być nagłaśniane i piętnowane. - Jeśli chodzi o PO, to widzieliśmy długą listę. Mam nadzieję, że nie będzie się wydłużała, bo tu chodzi o dobro dzieci - powiedziała. Kania nie wyjaśniła jednak, czy podobne stanowisko zajęłaby w przypadku pedofilii w Kościele. W wypowiedzi zabrakło też odpowiedzi na to, czy nagłaśnianie to powinno być robione za wszelką cenę, godząc w dobro ofiar przestępcy.

Joanna Lichocka broni Radia Szczecin. "Przyzwoicie wykonują swoją pracę"

Oskar Szafarowicz apeluje o "zaprzestanie kampanii hejtu"

Kolejny materiał, dotyczący hejtu, zaczął się od oświadczenia działacza PiS Oskara Szafarowicza, który zwrócił się z apelem "o zaprzestanie prowadzenia kampanii hejtu i dyskryminacji, zanim zdarzy się kolejna tragedia". Wspomniał, że obawia się o bezpieczeństwo własne i najbliższych. Potem następuje kolejna, identyczna wrzutka ze słowami posła KO Piotra Borysa i kolejne fałszywe oskarżenie pod adresem polityka - ten sam fragment został więc pokazany w głównym wydaniu "Wiadomości" dwa razy, w krótkim odstępie czasu.

Pracownik TVP zestawił relację Szafarowicza z atakiem na łódzkie biuro PiS z 2010 roku, gdy zginął działacz Marek Rosiak. Reporter dodał, że pogróżki dostają podobno także osoby z TVP. - Atak na TVP i media publiczne jest niczym nieuzasadniony i jedynym celem jest osłabienie mediów publicznych - powiedział Marek Król.

Sprawa śmierci Mikołaja Filiksa. Szafarowicz mówi o nagonce