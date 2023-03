Pogoda. Alerty IMGW dla siedmiu województw. W nocy i nad ranem będzie ślisko

Pogoda w nocy ze środy na czwartek przyniesie nam niebo ze sporą ilością chmur, choć na północy możliwe będą rozpogodzenia. Miejscami spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem, z kolei na południu - deszcz. "W Tatrach wzrośnie pokrywa śnieżna o około 10 cm. Temperatura od -10 st C do 4 st. C. Wiatr porywisty, w górach porywy do 90 km/h i tam lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne" - zapowiadają synoptycy IMGW na Twitterze.

Pogoda. IMGW wydał alerty przed oblodzeniem. Gdzie obowiązują?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada też, że w nocy w niektórych regionach chodniki i drogi zrobią się śliskie. Mokra nawierzchnia dróg po opadach deszcz, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu będzie zamarzać pod wpływem niskiej temperatury powietrza. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydane zostały dla województw:

lubuskiego (powiaty: słubicki, sulęciński, międzyrzecki, świebodziński, krośnieński, zielonogórski, Zielona Góra, nowosolski, wschowski);

wielkopolskiego (powiaty: międzychodzki, szamotulski, nowotomyski, wolsztyński, leszczyński, Leszno, gostyński, kościański, grodziski, poznański, Poznań, śremski, jarociński, pleszewski, słupecki, wrzesiński, gnieźnieński, koniński, Konin, kolski, turecki);

kujawsko-pomorskiego (powiaty: mogileński, radziejowski, włocławski, Włocławek);

łódzkiego (powiaty: kutnowski, łęczycki, poddębicki, zgierski, Łódź, łódzki wschodni, brzeziński, skierniewicki, Skierniewice, łowicki);

mazowieckiego (powiaty: gostyniński, płocki, Płock, płoński, sochaczewski, żyrardowski, grodziski, piaseczyński, pruszkowski, Warszawa, warszawski zachodni, nowodworski, pułtuski, wyszkowski, wołomiński, miński, otwocki, garwoliński, siedlecki, Siedlce, węgrowski, sokołowski, ostrowski);

podlaskiego (powiaty: wysokomazowiecki, bielski, hajnowski, siemiatycki);

lubelskiego (powiaty: łukowski, radzyński, bialski, Biała Podlaska).

Pogoda. Zima nie odpuszcza, nadchodzą kolejne opady śniegu

Wydane przez IMGW alerty będą ważne od godz. 23 w środę do godz. 9 w czwartek. W związku z alertami zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Droga hamowania w przypadku śliskiej nawierzchni jest znacznie dłuższa, przez co łatwo może dojść do wypadku.

Niż Askan opóźni przyjście wiosny do Polski. IMGW ostrzega