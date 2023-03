Dominika Kulczyk: Jesteśmy wykluczone, dlatego że tak cudownie stworzyła nas biologia

Poznaj "Okres w moim życiu" - nową kampanię społeczną Gazeta.pl i inicjatywy TakDlaPodpasek.pl, realizowanej przez Okresową Koalicję i Kulczyk Foundation. Apelując o darmowe podpaski w szkołach, rozmawiamy z kobietami o akceptacji własnego ciała, dostępie do środków higienicznych i o tym, jak okres wpływa na ich życie zawodowe.

- Prawa kobiety to prawa człowieka. Sprawy kobiece to sprawy całej społeczności. Każda z nas ma syna, brata, partnera, męża, tatę - podkreślała w czasie konferencji prasowej w parlamencie Dominika Kulczyk. - Okresowa Koalicja ma za zadanie mówić głośno o tym, że kobiety mają okres i wtedy to jest nasz wspólny okres, wspólny czas i powinniśmy przez tą piękną, naturalną, życiodajną sytuację przechodzić razem. Kobiety powinny być wsparte w tej sytuacji - zaznaczyła prezeska Kulczyk Foundation.

Dominika Kulczyk: Wyeliminujmy poczucie wstydu

Jak dodała, 54 proc. nastolatek w Polsce przynajmniej raz nie poszło do szkoły z powodu okresu. 21 proc. dziewczynek musiało zwolnić się z lekcji z powodu braku środków higieny menstruacyjnej.

Dlaczego w szkołach, szpitalach, miejscach dostępny jest papier, ręczniki papierowe i mydło, a nie ma podpasek? Przecież to też jest coś, co jest niezbędne nam, kobietom. Nie zgadzamy się na to i czas to zmienić

- zauważyła Dominika Kulczyk i dodała: - Obok nas żyją kobiety zmuszone do wyboru między jedzeniem a podpaską. To są fakty. Nasze badania wskazują, że jednej na pięć kobiet zdarzyło się nie mieć pieniędzy na zakup środków menstruacyjnych.

Dominika Kulczyk podkreśliła także, iż z powodu miesiączki kobiety nie pojawiają się w pracy czy w szkole.

- Jesteśmy wykluczone, dlatego że jesteśmy kobietami, dlatego że tak cudownie stworzyła nas biologia, że mamy okres i dzięki temu rodzimy dzieci sobie i całemu światu

- powiedziała. - Zaopatrzmy w podpaski wszystkie młode menstruujące osoby w Polsce. Wyeliminujmy poczucie wstydu. Nie pozwólmy naszym córkom, siostrom czy wnuczkom na przerwę w nauce. Dajmy równe szanse dziewczynkom i chłopcom w Polsce - zaznaczyła Kulczyk.

Ile kosztuje okres? W skali całego życia można by kupić samochód

Prezeska fundacji i działaczka Okresowej Koalicji zwróciła również uwagę na zdrowie psychiczne młodych osób. - Z powodu ubóstwa menstruacyjnego albo stygmatyzacji związanej z miesiączką dziewczynki są poddawane ogromnej presji społecznej. Jak może poczuć się dziewczynka, która zauważa po reakcjach swojego otoczenia, że to, że ma okres, jest złe. Że to, że jest dziewczynką, to nie jest powód do dumy, tylko właściwie do wstydu. Taka dziewczynka nie jest w stanie czuć się cudownie w swoim ciele - stwierdziła.

- My dorośli mamy obowiązek zadbać o dziewczynki, dać im poczucie, że są ważne, że są przyszłością - podkreśliła także. Jak dodała, w innych krajach, m.in. w Anglii i we Francji, rozwiązana dot. walki z ubóstwem menstruacyjnym już istnieją.

Głos zabrała również Paulina Wasiluk z Akcji Menstruacji. - W całej Polsce znajdują się różne rozwiązania zapewnione przez organizacje pozarządowe. Wszyscy wiemy, że jest potrzeba pomagania i nie wszyscy mają dostęp do środków i edukacji menstruacyjnej - powiedziała. - Dlatego dziś jesteśmy tutaj po to, aby zaapelować do państwa, które powinno zauważać ten problem, zauważać problemy obywateli i wesprzeć nasze starania o to, aby każda osoba mogła godnie i komfortowo przechodzić okres, również w szkole - podkreśliła.

- Chciałabym, aby za kilka lat podpaska nie była już dziwnym widokiem, żeby była zupełnie naturalna w każdej szkole i w każdej przestrzeni, bo okres jest zupełnie naturalną i normalną sprawą

- zaznaczyła prezeska Akcji Menstruacji.

Konferencja prasowa w Senacie dotycząca zdrowia menstruacyjnego Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl