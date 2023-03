Milosz Zeman kończy urzędowanie. Był prezydentem Czech przez 10 lat. Media: Nie spełnił obietnic

O północy z masztu na Zamku Praskim zostanie ściągnięty prezydencki sztandar - w ten sposób symbolicznie zakończy się druga kadencja Milosza Zemana. Przez kilkanaście godzin, do jutrzejszego zaprzysiężenia nowej głowy państwa, Czesi pozostaną formalnie bez prezydenta. Jego obowiązki przejdą tymczasowo na premiera i przewodniczących obu izb parlamentu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ekstremalny pościg czeskiej policji. Kierowca prowadził pomimo odebranych uprawnień

Miloš Zeman kończy urzędowanie jako prezydent Czech

Podsumowując prezydenturę Milosza Zemana, media zwracają uwagę, że nie spełnił on obietnic z początku pierwszej kadencji. Zapowiadał wówczas ponadpartyjność i wierność konstytucji. Mimo to przekraczał wynikające z ustawy zasadniczej uprawnienia, argumentując to próbą zbliżenia Republiki Czeskiej do systemu prezydenckiego i powołując się na silny mandat społeczny, który otrzymał jako pierwsza głowa państwa wybrana w wyborach bezpośrednich.

Francja. Wiek emerytalny ma wzrosnąć, wielkie protesty. Macron nie mięknie

W polityce zagranicznej prowadzonej przez czeskiego prezydenta kontrowersje budziły jego bliskie relacje z Pekinem i Moskwą. Przeciwko Rosji postawił się dopiero w dniu inwazji tego państwa na Ukrainę. W ostatnich latach aktywność Milosza Zemana ograniczały jego problemy ze zdrowiem.