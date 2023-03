Obok siebie TVN, bezpieka i Ali Agca. Tak Wiadomości TVP bronią czci Jana Pawła II

Materiał autorstwa Maksymiliana Maszendy można zobaczyć tutaj. I to jest niezwykła rzecz nawet jak na możliwości TVP. Przejdźmy przez to razem.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Pomaska w Porannej Rozmowie Gazety.pl: "Nie da się naprawić TVP"

Wróg u bram

"Haniebny atak na papieża Polaka" – głosi pasek Wiadomości. Prowadzący Michał Adamczyk ma wypisane na twarzy zgorszenie ludzką bezczelnością, gdy mówi:

Politycy opozycji oraz wspierające ich media […] wolą atakować księży, Kościół, a teraz nawet świętego Jana Pawła II. Telewizja TVN, wykorzystując materiały komunistycznej bezpieki, właśnie zaatakowała nieżyjącego papieża-Polaka.

Sam materiał otwiera słynne "Habemus papam", a widzowie dowiadują się, że Jan Paweł II to wielki papież i wybitny Polak, który zmienił świat. Na dowód tego później zobaczymy też m.in. fragment słynnej homilii z "Niech zstąpi Duch Twój" czy spotkanie Jana Pawła II z Ronaldem Reaganem. Niestety, tym razem piękne zdjęcia przypominane są ze smutnej okazji. Jak mówi Maksymilian Maszenda, "wiele lat po śmierci w swojej ojczyźnie [Jan Paweł II] jest coraz mocniej atakowany przez sympatyzujące z częścią opozycji prywatne media: wczoraj przez telewizję TVN powołującą się na komunistyczne służby".

Sam reportaż "Franciszkańska 3" Marcina Gutowskiego Maszenda opisuje jako "utrzymany w klimacie grozy i sensacji". To – jak za chwilę się przekonamy – całkiem inaczej niż jego własny materiał w TVP.

Historia prześladowania

Żeby zobrazować "brutalną walkę polityczną i ideologiczną", TVP pokaże rozmazaną przepychankę na schodach kościoła, a potem Sławomira Nitrasa. Ten ostatni występuje najwyraźniej jako przedstawiciel "środowisk lewicowo-liberalnych i antykościelnych, w tym polityków PO". Nitras mówi, że katolicy w Polsce staną się mniejszością i trzeba będzie ich "opiłować". Jego budząca grozę wypowiedź zostaje uzupełniona przypomnieniem zdarzeń z dawniejszej przeszłości.

Z podobnymi atakami Kościół katolicki zmagał się w komunistycznej Polsce. Funkcjonariusze bezpieki próbowali wszelkich metod. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został przez nich zamordowany. Nie był jedyny

– mówi ponuro Maszenda, a na ekranie widzimy ciało ks. Popiełuszki.

Tak, naprawdę, niech to wybrzmi: reportaż Gutowskiego i wypowiedź Nitrasa są porównane do mordowania ludzi i zilustrowane zdjęciem zwłok. W ramach dalszej ilustracji brutalnych ataków – tak podobnych do emisji "Franciszkańskiej 3" – zobaczymy też zdjęcia z zamachu Ali Agcy na Jana Pawła II w 1981 roku. Dla uczciwości zaznaczmy: w materiale brak jest wzmianki o tym, że już święty Piotr został ukrzyżowany w cyrku Nerona.

Sześciu ekspertów i jeszcze bonus

A oto bezstronni, niezależni specjaliści, których wypowiedzi umieściło w materiale TVP:

Grzegorz Górny - publicysta "Sieci" i wPolityce.pl;

Paulina Guzik z Redakcji Katolickiej TVP - autorka wyprodukowanego przez TVP filmu "Szklany dom" o Janie Pawle II i "jego działaniach przeciwko pedofilii";

Tomasz Krzyżak - publicysta "Rzeczpospolitej";

abp Grzegorz Ryś - metropolita łódzki;

Jakub Jałowiczor - publicysta "Gościa Niedzielnego";

o. Stanisław Tasiemski - dominikanin z Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Z ich wypowiedzi dowiadujemy się m.in. tego, że kardynał Wojtyła walczył z pedofilią znakomicie, linia ataku biegnie "przeciwko życiu", a młodzież ma wykoślawiony obraz papieża, ponieważ ogląda memy. To jednak nie wszystkie autorytety przywołane w materiale. Wjeżdża też prymas Stefan Wyszyński:

Zrzut ekranu / Wiadomości TVP (07.03.2023) Fot. wiadomosci.tvp.pl

W roli obrońcy papieskiego honoru został też nieświadomie obsadzony Joe Biden. Przy okazji niedawnej wizyty w Polsce wspominał on swoje spotkanie z Janem Pawłem II, który – jak opowiadał – w czasie rozmowy zaznaczył swoją polskość. A oto wstęp przed wypowiedzią prezydenta USA:

Jan Paweł II zmienił historię świata. Papież walnie przyczynił się do upadku komunizmu i imperium zła, jakim był Związek Radziecki. Z najważniejszymi osobami, w tym kolejnymi prezydentami Stanów Zjednoczonych, spotykał się jako głowa Kościoła i jako Polak.

Tymi pięknymi myślami mogą zająć umysł wszyscy, których inaczej mogłoby korcić, żeby obejrzeć reportaż Gutowskiego i spróbować samodzielnie zastanowić się nad działaniami kardynała Wojtyły.

Polacy – nie dajcie się skusić. Nie warto.