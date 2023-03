7 marca TVP Info wyemitowało trwające kilka godzin wydanie specjalne, o czym pisze portal wirtualnemedia.pl. Dziennikarze stacji przekonywali w programie, że politycy Platformy Obywatelskiej są odpowiedzialni za śmierć dziecka Magdaleny Filiks. Stwierdzono, że Piotr Borys z PO 30 grudnia 2022 r. na antenie publicznego nadawcy podał informacje, które pozwoliły na zidentyfikowanie ofiar pedofila Krzysztofa F. Jedną z nich miał być 15-letni Mikołaj, syn posłanki PO, która podała do publicznej wiadomości, że chłopiec zmarł 17 lutego br.

REKLAMA

Zobacz wideo Podejrzany o pedofilię aresztowany na 3 miesiące

Poseł PO chce pozwać TVP Info. "Nie uda wam się sfałszować rzeczywistości. Przyczyniliście się do śmierci dziecka"

Jak podają Wirtualne Media, 30 grudnia w porannym wydaniu TVP Info Piotr Borys stwierdził, że matka ofiar pedofila Krzysztofa F. jest członkinią PO. "Fragment był wielokrotnie powtarzany w TVP Info i wieczornych programach informacyjnych TVP" - zauważa portal.

Borys odniósł się do zarzutów ze strony TVP na Twitterze. Zauważył, że jego wypowiedź dotycząca śmierci 15-letniego Mikołaja była tylko komentarzem do informacji podanych 29 grudnia 2022 r. przez TVP Info oraz Radio Szczecin. Zapowiedział również skierowanie sprawy do sądu.

"Nie uda wam się sfałszować rzeczywistości. Przyczyniliście się do śmierci dziecka. Wasze kłamstwa przekroczyły wszystkie skale. Spotkamy się w sądzie" - napisał Borys.



Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Radio Szczecin ułatwiło identyfikację ofiary pedofila? Prezes komentuje

Pozew przeciwko TVP Info. Telewizja publiczna obwinia opozycję za śmierć 15-letniego syna posłanki PO, który był ofiarą pedofila

Sprawę syna posłanki PO poruszyły także "Wiadomości" TVP. Materiał, w którym zarzucono politykom Platformy Obywatelskiej wykorzystywanie śmierci Mikołaja w celach politycznych, pojawił się na początku wydania. Przywołany został również fragment konferencji Szymona Hołowni z 6 marca, podczas której przewodniczący Polski 2050 mówił, że za podanie informacji o ofiarach pedofila "ktoś musi zostać rozliczony".

Poseł Trela wyszedł ze studia TVP. "Rozpoczęła się nagonka i szczucie"

Wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko w poście opublikowanym na Twitterze stwierdził, że materiał z konferencji jego partii został przez TVP "skandalicznie zmanipulowany" i zapowiedział podjęcie w tej sprawie "stosownych kroków prawnych".