Pogoda. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla niemal całej Polski [MAPA]

W nocy z wtorku na środę utrzymywało się bardzo duże zachmurzenie, a lokalnie pojawiły się niewielkie opady deszczu. W centralnej i wschodniej Polsce nad ranem wystąpić mogą też opady śniegu. Wraz z przymrozkami sytuacja ta spowoduje, że drogi i chodniki będą oblodzone.

Pogoda na 8 marca 2023 roku. IMGW ostrzega przed oblodzeniem

Alerty pierwszego stopnia przed gołoledzią wydane zostały przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla województw:

warmińsko-mazurskiego;

podlaskiego;

mazowieckiego;

kujawsko-pomorskiego;

łódzkiego;

wielkopolskiego;

lubuskiego;

pomorskiego - dotyczy tylko powiatów sztumskiego i kwidzyńskiego;

dolnośląskiego - powiaty: zgorzelecki, lubański, bolesławiecki, polkowicki, głogowski, lubiński, górowski, wołowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki;

śląskiego - powiaty: kłobucki, częstochowski i Częstochowa;

świętokrzyskiego - powiaty: włoszczowski, konecki, skarżyski, kielecki, starachowicki, ostrowiecki oraz Kielce;

lubelskiego - powiaty rycki i łukowski.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -3 stopni do -1 stopnia, temperatura minimalna przy gruncie od -4 stopni do -1 stopnia" - czytamy w komunikacie IMGW. Alerty obowiązują w środę 8 marca do godziny 9.

Poza tym w powiatach nadmorskich w województwie zachodniopomorskim i pomorskim wydane zostały alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, który będzie dawał się we znaki mniej więcej do godziny 14-15. W tym czasie na wybrzeżu będzie wiał wiatr w umiarkowanych i silnych porywach. Na północy kraju może wiać w porywach do 65 kilometrów na godzinę, a nad samym morzem do 80 kilometrów na godzinę.

