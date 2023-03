Projekt Kai Godek w sprawie aborcji odrzucony. Kto jak głosował? [LISTA]

Projekt obywatelski "Aborcja to zabójstwo" powstały z inicjatywy Kai Godek został odrzucony przez sejm we wtorkowy wieczór już w pierwszym czytaniu. O jego zasadności zdecydowało 426 oddanych głosów.

Sejm odrzucił projekt obywatelski Kai Godek w sprawie aborcji

Odrzucona nowelizacja ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zakładała między innymi całkowity zakaz propagowania w przestrzeni publicznej jakichkolwiek działań związanych z możliwością przerwania ciąży w kraju lub za granicą. Produkowanie, utrwalanie, sprowadzanie, nabywanie, przechowywanie, posiadanie, prezentowanie, przewożenie, przesyłanie druku, nagrań lub innych przedmiotów czy nośników danych zawierających tego typu treści byłoby zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności. Osobie, która nakłaniała kobietę do przerwania ciąży, miało grozić do 3 lat więzienia, a w przypadku gdy dziecko byłoby zdolne do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, byłoby to od 6 miesięcy do aż 6 lat pozbawienia wolności.

Projekt "Aborcja to zabójstwo" odrzucony przez sejm. Tak rozkładały się głosy posłów

Spośród 426 głosujących 300 posłów poparło odrzucenie projektu dotyczącego aborcji. Przeciw odrzuceniu było 99, a wstrzymało się 27 osób. Z ramienia PiS w głosowaniu wzięło udział w sumie 209 posłów. Spośród nich aż 100 było za, 88 przeciw a wstrzymało się 21.

Za odrzuceniem głosowali: Andrzej Adamczyk, Waldemar Andzel, Iwona Arent, Ryszard Bartosik, Joanna Borowiak, Bożena Borys-Szopa, Witold Czarnecki, Arkadiusz Czartoryski, Katarzyna Czochara, Leszek Dobrzyński, Jadwiga Emilewicz, Radosław Fogiel, Szymon Giżyński, Piotr Gliński, Małgorzata Golińska, Jarosław Gonciarz, Marek Gróbarczyk, Zbigniew Grzegorz Hoffmann, Paweł Herniak, Lech Kołakowski, Leszek Kowalczyk, Piotr Król, Andrzej Kryj, Marek Kwitek, Joanna Lichocka, Marlena Magdalena Maląg, Kazimierz Matuszny, Jan Mosiński, Waldemar Olejniczak, Teresa Pamuła, Monika Pałowska, Grzegorz Piechowiak, Marcin Porzucek, Zbigniew Rau, Urszula Rusecka, Jacek Sasin, Łukasz Schreiber, Zdzisław Sipiera, Kazimierz Smoliński, Artur Soboń, Katarzyna Sójka, Marek Suski, Paweł Szefernaker, Ewa Szymańska, Janusz Śniadek, Jacek Świat, Włodzimierz Tomaszewski, Piotr Wawrzyk, Grzegorz Wojciechowski, Ireneusz Zyska, Marek Ast, Kamil Bortniczuk, Tadeusz Cymański, Przemysław Czarnecki, Przemysław Czarnek, Anita Czerwińska, Przemysław Drabek, Michał Dworczyk, Barbara Dziuk, Anna Gembicka, Andrzej Gut-Mostowy, Czesław Hoc, Marcin Horała, Jarosław Kaczyński, Mariusz Kamiński, Wojciech Kossakowski, Henryk Kowalczyk, Jarosław Krajewski, Leonard Krasulski, Anna Krupka, Marta Kubiak, Marek Kruciński, Anna Kwiecień, Krzysztof Lipiec, Tomasz Ławniczak, Beata Matusiak-Pielucha, Arkadiusz Mularczyk, Marcin Ociepa, Jacek Osuch, Bolesław Piecha, Anna Pieczarska, Kacper Płażyński, Szymon Pogoda, Violetta Porowska, Grzegorz Puda, Rafał Romanowski, Paweł Rychlik, Anna Schmidt, Krzysztof Sobolweski, Agnieszka Soin, Mirosława Stachowiak-Różecka, Artur Szałabawka, Józefa Szczurek-Żelazko, Andrzej Szlachta, Stanisław Szwed, Ryszard Terlecki, Małgorzata Wassermann, Elżbieta Witek, Marek Zagórski, Wojciech Zubowski.

Przeciw odrzuceniu projektu byli: Baszko Mieczysław, Choma Kazimierz, Chrzan Tadeusz. Dorywalski Bartłomiej, Duda Elżbieta, Dziedziczak Jan, Gawęda Adam, Gawęda Adam, Gosek Mariusz, Górska Agnieszka, Janowska Małgorzata, Kaczyński Filip, Kaleta Piotr, Kałużny Mariusz, Kanthak Jan, Kosztowniak Andrzej, Kownacki Bartosz, Kozik Krzysztof Janusz, Kurowska Maria, Kurzępa Jacek, Łapiak Aleksandra, Małecki Jerzy, Materna Jerzy, Matusiak Grzegorz, Milewski Daniel, Mrówczyński Aleksander, Murdzek Wojciech, Ozdoba Jacek, Płonka Elżbieta, Polaczek Jerzy, Polak Piotr, Siarka Edward, Stefaniuk Dariusz, Szulowski Krzysztof, Telus Robert, Tułajew Sylwester, Uściński Piotr, Wicher Patryk, Wicher Patryk, Woźniak Tadeusz, Zawiślak Sławomir, Zieliński Jarosław, Ziobro Zbigniew, Andruszkiewicz Adam, Ardanowski Jan Krzysztof, Ardanowski Jan Krzysztof, Bochenek Rafał, Buda Waldemar, Chmielowiec Zbigniew, Chorosińska Dominika, Dąbrowska-Banaszek Anna, Dolata Zbigniew, Duda Jan, Galemba Leszek, Gawron Andrzej, Glenc Teresa, Głuchowski Krzysztof, Gołojuch Kazimierz, Górski Maciej, Gwóźdź Marcin, Jach Michał, Kaczmarczyk Norbert, Kaleta Sebastian, Kapinos Fryderyk, Kozanecka Ewa, Kurowski Władysław, Lorek Grzegorz, Macierewicz Antoni, Malik Ewa, Matuszewski Marek, Moskal Kazimierz, Olszewski Dariusz, Paul Jerzy, Polak Marek, Sak Piotr, Siarkowska Anna Maria, Strzałka Beata, Śnieżek Adam, Tchórzewski Krzysztof, Uruski Piotr, Warchoł Marcin, Wąsik Maciej, Wesoły Marek, Wojtyszek Agata Katarzyna, Woźniak Grzegorz Adam, Wójcik Michał, Zielińska Elżbieta, Żalek Jacek.

Od głosu wstrzymali się: Babalski Zbigniew, Duszek Marcin, Gwiazdowski Kazimierz, Machałek Marzena, Nowicka Danuta, Piontkowski Dariusz, Wargocka Teresa, Warzecha Jan, Zieliński Tomasz, Warwas Robert, Szynkowski vel Sęk Szymon, Skwarek Sławomir, Skwarek Sławomir, Paluch Anna, Milczanowska Anna, Latos Tomasz, Filipiak Ewa, Cicholska Anna Ewa, Bartuś Barbara, Babinetz Piotr.

Za odrzuceniem projektu zagłosowało 120 posłów Koalicji Obywatelskiej. Nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. To: Adamowicz Piotr, Aniśko Tomasz, Augustyn Urszula, Aziewicz Tadeusz, Bochenek Mateusz, Borowczak Jerzy, Borys Piotr, Budka Borys, Chmiel Małgorzata, Cichoń Janusz, Cyrański Adam, Czernow Zofia, Czykwin Eugeniusz, Dolniak Barbara, Dzikowski Waldy, Dzikowski Waldy, Frydrych Joanna, Frysztak Konrad, Gadowski Krzysztof, Gajewska Aleksandra, Gajewska Kinga, Gapińska Elżbieta, Gasiuk-Pihowicz Kamila, Gelert Elżbieta, Głogowski Tomasz, Golbik Marta, Grabarczyk Cezary, Grabczuk Krzysztof, Grabiec Jan, Grupiński Rafał, Hanajczyk Agnieszka, Hartwich Iwona, Hok Marek, Jachira Klaudia, Janyska Maria Małgorzata, Jaros Michał, Jaśkowiak Joanna, Joński Dariusz, Kidawa-Błońska Małgorzata, Kierwiński Marcin, Kluzik-Rostkowska Joanna, Kołodziej Ewa, Konwiński Zbigniew, Kostuś Tomasz, Kowal Paweł, Kozłowska Iwona Maria, Krawczyk Michał, Kropiwnicki Robert, Król Wojciech, Krząkała Marek, Krzywonos-Strycharska Henryka, Lasek Maciej, Lenartowicz Gabriela, Lenz Tomasz, Leszczyna Izabela, Lubnauer Katarzyna, Łącki Artur, Łośko Magdalena, Marchewka Arkadiusz, Marczułajtis-Walczak Jagna, Mieszkowski Krzysztof, Miller Rajmund, Miszalski Aleksander, Mroczek Czesław, Mrzygłocka Izabela Katarzyna, Myrcha Arkadiusz, Neumann Sławomir, Niedziela Dorota, Niemczyk Małgorzata, Nitras Sławomir, Nowacka Barbara, Nowak Tomasz Piotr, Nykiel Mirosława, Okła-Drewnowicz Marzena, Olichwer Tomasz, Olszewski Paweł, Papke Paweł, Pępek Małgorzata, Piątkowski Krzysztof, Piechota Sławomir Jan, Piekarska Katarzyna Maria, Plocke Kazimierz, Pomaska Agnieszka, Poncyljusz Paweł, Protas Jacek, Rosa Monika, Rosati Dariusz, Rusiecki Grzegorz, Rutnicki Jakub, Rząsa Marek, Saługa Wojciech, Schetyna Grzegorz, Sibińska Krystyna, Siemoniak Tomasz, Sienkiewicz Bartłomiej, Skowrońska Krystyna, Sługocki Waldemar, Sowa Marek, Sterczewski Franciszek, Szczerba Michał, Szewiński Andrzej, Szłapka Adam, Szumilas Krystyna, Szymański Tomasz, Śledzińska-Katarasińska Iwona, Tomczyk Cezary, Tracz Małgorzata, Truskolaski Krzysztof, Tyszkiewicz Robert, Urbaniak Jarosław, Wałęsa Jarosław, Wcisło Marta, Wielichowska Monika, Wilczyński Ryszard, Witczak Mariusz, Wojciechowska Anna, Zembaczyński Witold, Zielińska Urszula, Zientarski Piotr Benedykt, Zwiefka Tadeusz.

Za odrzuceniem projektu Godek było też 40 posłów Lewicy. Nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. To: Adamczyk Rafał, Biejat Magdalena, Buż Wiesław, Czarzasty Włodzimierz, Czerniak Jacek, Dyduch Marek, Dziemianowicz-Bąk Agnieszka, Falej Monika, Gawkowski Krzysztof, Gdula Maciej, Gosek-Popiołek Daria, Konieczny Maciej, Koperski Przemysław, Kopiec Maciej, Kotula Katarzyna, Kretkowska Katarzyna, Krutul Paweł, Kucharska-Dziedzic Anita, Kulasek Marcin, Nowicka Wanda, Obaz Robert, Pawliczak Karolina, Prokop-Paczkowska Małgorzata, Rutka Marek, Scheuring-Wielgus Joanna, Sekuła-Szmajdzińska Małgorzata, Sowińska Anita, Szczepański Wiesław, Szejna Andrzej, Szopiński Jan, Śmiszek Krzysztof, Tomaszewski Tadeusz, Trela Tomasz, Ueberhan Katarzyna, Wieczorek Dariusz, Wolski Zdzisław, Wontor Bogusław, Zandberg Adrian, Zawisza Marcelina, Żukowska Anna Maria.

Odrzucić projekt chcieli też posłowie Koalicji Polskiej. Wszyscy głosujący (było ich 20) byli "za". To: Bartoszewski Władysław Teofil, Bejda Paweł, Grzyb Andrzej, Kasprzak Mieczysław, Klimczak Dariusz, Kosiniak-Kamysz Władysław, Krajewski Stefan, Kurzawa Dariusz, Lubczyk Radosław, Łopata Jan, Nowogórska Urszula, Pasławska Urszula, Paszyk Krzysztof, Protasiewicz Jacek, Raś Ireneusz, Sawicki Marek, Sawicki Marek, Zgorzelski Piotr, Ziejewski Zbigniew, Żelazowska Bożena.

W sprawie projektu głosowało dziewięciu posłów Konfederacji. Ośmiu było za odrzuceniem: Berkowicz Konrad, Bosak Krzysztof, Braun Grzegorz, Kamiński Krystian, Korwin-Mikke Janusz, Tuduj Krzysztof, Urbaniak Michał, Winnicki Robert. Od głodu wstrzymał się Tyszka Stanisław.

Głosowało sześciu posłów Polski 2050. Wszyscy byli za odrzuceniem projektu: Gramatyka Michał, Hennig-Kloska Paulina, Mucha Joanna, Suchoń Mirosław, Zalewski Paweł, Zimoch Tomasz.

Z Porozumienia głosowały trzy osoby, również wszystkie za odrzuceniem projektu: Bukowiec Stanisław, Michałek Iwona i Sroka Magdalena.

W przypadku Kukiz'15 udział w głosowaniu wzięło trzech posłów. Przeciw odrzuceniu projektu Godek był Sachajko Jarosław. Wstrzymali się: Kukiz Paweł i Żuk Stanisław.

Z Koła Parlamentarnego Lewicy Demokratycznej głosowała trójka posłów. Wszyscy za odrzuceniem projektu: Kwiatkowski Robert, Rozenek Andrzej, Senyszyn Joanna.

Jeśli chodzi o Koło Poselskie Polskie Sprawy, głosowała trójka posłów. Za odrzuceniem projektu: Sośnierz Andrzej i Ścigaj Agnieszka, przeciw: Girzyński Zbigniew.