Gdańsk. "Łowca nastolatek" skazany. Chodzi o sprawę związaną z 14-letnią Anaid

Wyrok ws. "Krystka" zapadł w październiku 2021 roku. Sąd skazał Krystiana W. na 2,5 roku pozbawienia wolności, wydał też trzyletni zakaz zbliżania się do jednej pokrzywdzonych dziewczynek na mniej niż 100 metrów i zakaz kontaktowania się z nią.

We wtorek Sąd Okręgowy w Gdańsku podtrzymał wyrok pierwszej instancji. "Krystek" dostał również dożywotni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, a także wykonywania wszelkich zawodów oraz wszelkich działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi - podaje tvn24.pl.

- Wyrok jest słuszny. Prokuratura o taki wnosiła. Sąd podzielił naszą argumentację. Oskarżony może unikać osadzenia w więzieniu, powołując się na przykład na kwestie chorobowe, ale mam nadzieję, że sąd wykonawczy skutecznie doprowadzi do wykonania wyroku sądu odwoławczego - podkreśliła, cytowana przez portal prok. Agnieszka Nickel-Rogowska.

Wyrok jest prawomocny.

"Łowca nastolatek" skazany

Krystian W. nazywany jest też "łowcą nastolatek". O "Krystku", współpracującym z sopockim klubem Zatoka Sztuki, cała Polska usłyszała wiosną 2015 roku

Mężczyznę oskarżono o kilkadziesiąt przestępstw, z czego większość to przestępstwa seksualne. Jedną z jego ofiar była 14-letnia Anaid, która po kontakcie z "Krystkiem" popełniła samobójstwo, rzucając się pod pociąg - sprawa została opisana w reportażu "Zatoka świń". O tym, że nastolatka spotykała się 37-letnim wówczas mężczyzną, odkryła jej matka. Dopiero po tym prokuratura wszczęła śledztwo.

Przestępstwo, za które skazany został Krystian W., dotyczyło kontaktów z dwiema małoletnimi za pomocą komunikatora. - Konwersacja miała miejsce w okresie od 5 lutego do 7 marca 2015 roku. Analiza jej treści, jak i innych dowodów w sprawie, dała podstawę do przedstawienia Krystianowi W. zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 200 a § 1 k.k., to jest zakazanego nawiązywania kontaktu z małoletnią poniżej 15 lat - wskazywała prok. Grażyna Wawryniuk.

Podkreślała, że oskarżony miał świadomość wieku dziewczynki, a w trakcie konwersacji wprowadzał ją w błąd w kwestii charakteru spotkania, do którego ją nakłaniał. Sugerował bowiem m.in., że będzie miała możliwość podjęcia pracy, która polegałaby na sprzątaniu jego mieszkania.

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek

Mikołaj Podolski, dziennikarz śledczy, który bada sprawę Iwony Wieczorek, już kilka lat temu miał poinformować prokuraturę o możliwym związku zaginięcia kobiety z "Krystkiem". Krystian W. miał współpracować z klubem, w którym przed zaginięciem bawiła się Wieczorek.

Przypomnijmy, że w grudniu 2022 roku na polecenie prokuratury rozpoczęto przeszukania i inne czynności operacyjne na terenie budynku dawnej Zatoki Sztuki. Działania mają być powiązane z zaginięciem Iwony Wieczorek. Wcześniej prokuratura nigdy oficjalnie nie łączyła tych wątków. Wieczorek zaginęła w lipcu 2010 roku, lokal powstał zaś w 2011 roku.

