W NSZZ "Solidarność" KWK Sośnica z okazji Dnia Kobiet odbyła się impreza tylko dla kobiet. Wydarzenie zaplanowano na 4 marca, a filmy z tej zabawy zostały opublikowane na profilu społecznościowym na Facebooku - łącznie z tym, co działo się po godz. 22:00.

"Solidarność" zorganizowała męski striptiz na Dzień Kobiet. Filmy trafiły do sieci

Na sali pojawił się mężczyzna przebrany raz za policjanta, raz za lekarza, a potem za strażaka, który w towarzystwie rozbawionych pań wykonywał męski striptiz. Wszystkie szczegóły zostały uwiecznione na nagraniach, a liczne materiały zostały opublikowane na facebookowej stronie związku zawodowego i mogli je obejrzeć wszyscy. Dopiero po czasie większość filmów została usunięta. Na profilu NSZZ "Solidarność" KWK Sośnica wciąż znajduje się jedno nagranie, które wykonano po 22:00, ale bez rozbieranych scen.

Jeden z górników kopalni Sośnica był zaskoczony, że związkowcy zamieścili takie nagrania na Facebooku. - Dlaczego związkowcy z "Solidarności" wrzucili do sieci filmiki z tej zabawy? Pytali panie, które obłapiały striptizera, czy się na to zgadzają? Przecież one mają mężów, narzeczonych, dzieci - mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Dodał, że na jednym z opublikowanych nagrań rozpoznał swoją sąsiadkę, która również była zaskoczona i nie miała pojęcia, że filmy zostaną upublicznione.

"Solidarność" nie komentuje i składa życzenia na Dzień Kobiet

NSZZ "Solidarność" KWK Sośnica nie skomentowała tego zdarzenia. Zamiast tego zamieściła na Facebooku życzenia z okazji Dnia Kobiet. "Tego dnia mężczyźni składają znajomym kobietom życzenia i wręczają drobne podarunki. Święto to od lat obchodzone jest w kilkudziesięciu krajach świata" - czytamy.

