Mateusz Morawiecki ustawił zdjęcie w tle na Facebooku. A na nim Jan Paweł II i znany cytat

Mateusz Morawiecki zaktualizował w poniedziałek zdjęcie w tle. Wybrał obrazek przedstawiający Jana Pawła II ze znanym cytatem: "Nie lękajcie się".

Szef polskiego rządu zrobi to ok. dwie godziny po emisji materiału "Franciszkańska 3" w TVN24. Reportaż Marcina Gutowskiego opowiada o zaniechaniach Karola Wojtyły w czasach, gdy ten był metropolitą krakowskim. Z materiału wynika, że wiedział on o przypadkach molestowania seksualnego dzieci, których dopuszczali się małopolscy duchowni.

Dziennikarz opisuje w nim, jak wpadł na trop podejrzeń ws. Wojtyły. Było to w marcu 2021 roku, gdy otrzymał nagranie od jednej z ofiar generała Theodore'a McCarricka. To zapis jego rozmowy z 94-letnim wówczas Rembertem Weaklandem, który przez 10 lat był najwyższym przełożonym zakonu benedyktynów. - Kiedy stałem na czele zakonu, jeździłem do Polski. Odwiedzałem tam kardynała Wojtyłę. Pamiętam, że była tam sprawa arcybiskupa, który był pedofilem. Wojtyła przyznał, że wiedział o niej - słyszymy na nagraniu.

Gutowski: Najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II milczą jak zaklęci

Jan Paweł II: Nie lękajcie się

Te słynne słowa Jan Paweł II wypowiedział dokładnie 22 października 1978 roku podczas oficjalnego rozpoczęcia pontyfikatu na Placu świętego Piotra w Rzymie.

- Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoje. Nie lękajcie się! - mówił.

