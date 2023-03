Urszula Pasławska o aborcji. "Protesty nie są dla rządu wiążące, a referendum jest"

- W niektórych sprawach możemy się porozumieć ze wszystkimi partiami demokratycznymi, a w niektórych powinniśmy zapytać społeczeństwo. To zamknie też dyskusję na kilkadziesiąt lat - mówiła we wtorek w "Porannej Rozmowie" Gazeta.pl Urszula Pasławska z PSL, pytana o referendum ws. aborcji. Także we wtorek Sejm ma się zająć obywatelskim projektem Kai Godek ws. aborcji.

