Tak szef TAI odpowiadał na zarzuty ws. materiałów o pedofilu. Opublikowano stenogramy z posiedzenia

Portal OKO.press opublikował stenogram z posiedzenia Rady Programowej TVP, które odbyło się 23 lutego. Podczas niego omawiano zaproponowaną przez Krzysztofa Lufta, jednego z członka rady, uchwałę ws. materiałów TVP Info z 29 grudnia 2022 roku. Jak cytuje portal, uchwała wzywała zarząd telewizji do "dokładnego zbadania, jak doszło do tego niezwykle niebezpiecznego, grożącego dramatycznymi skutkami zdarzenia i o podjęcie skutecznych działań, które będą zapobiegać podobnym skandalicznym sytuacjom w przyszłości".

Chodzi o materiał dotyczący skazanego m.in. za pedofilię Krzysztofa F., byłego już działacza Platformy Obywatelskiej. Choć wyrok w jego sprawie zapadł w 2021 roku i mężczyzna przebywa w więzieniu, pod koniec 2022 roku popełnione przez niego przestępstwa opisał Tomasz Duklanowski z Radia Szczecin. Tekst spotkał się z krytyką, ponieważ pozwalał bez większego trudu na identyfikację matki ofiary. Cytując Radio Szczecin, podobne informacje przekazało m.in. TVP Info.

- W tekście dotyczącym wykorzystania seksualnego dwójki dzieci ujawnione zostały informacje, dzięki którym łatwo można ustalić, kto jest matką dzieci, a następnie dotrzeć do personaliów osób skrzywdzonych. Sama publikacja dotyczy potwornego działania, jakim jest przestępstwo pedofilii i to zdarzenie oczywiście powinno być dokładnie opisane i nazwane. Natomiast moim zdaniem punkt ciężkości powinien być położony na sposób działania sprawcy, który jako terapeuta, osoba wpływowa i uznana w swoim środowisku jest sprawcą wysokofunkcjonującym - komentował w styczniu w Gazeta.pl szef Państwowej Komisji ds. Pedofilii Błażej Kmieciak, który wysłał w sprawie publikacji skargę do Rady Etyki Mediów. - Doszło do sytuacji naprawdę patologicznej, w której mamy wyrok sądu, sprawca jest skazany, a skrzywdzone dzieci nie doświadczają poczucia bezpieczeństwa poufności informacji. Tutaj przecież chodzi o elementarną wrażliwość - podkreślał.

Tak szef TAI bronił TVP Info. Chodzi o materiały na temat pedofilii

Stenogram, który publikuje OKO.press, pokazuje, w jaki sposób na zarzuty krytyków odpowiadał Jarosław Olechowski, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Przekonywał m.in., że TVP Info "rzetelnie opublikowało informacje zaprezentowane przez rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Szczecinie". - Dodatkowo, w wyżej wymienionych publikacjach zacytowano pełne informacje podane w innych mediach, w tym audycji polskiego Radia Szczecin, także określenie "znana parlamentarzystka" - mówił.

Jak czytamy, Olechowski sugerował także, że określenie "znana parlamentarzystka" nie pozwalało na identyfikację. - Natomiast w naszych informacjach redakcyjnych nie były podane dane dotyczące tych dzieci. Ani w zasadzie nie można było ich za bardzo zidentyfikować, bo, tak jak mówię, znana parlamentarzystka, trzeba by dokładnie policzyć, ale myślę, że może być to nawet być może kilkaset osób w parlamencie, pań posłanek, czy pań senatorek. Więc jest to bardzo szerokie pojęcie - mówił.

Radio Szczecin milczy w sprawie śmierci syna posłanki Filiks. Dziennikarze mają żal

Później głos zabrał Janusz Daszczyński, były prezes TVP. Jak podkreślał, "powoływanie się na źródła, że to rzecznik prasowy sądu [...] oczywiście technicznie rzecz biorąc, jest to właściwe, ale efektem końcowym w rozliczeniu odpowiedzialność za to, co pada na antenie, to co jest na stronach internetowych, jest nadawcy".

Następnie mówił Krzysztof Luft. - Niech pan nie mówi o kilkudziesięciu posłankach (...). Posłanek jest nawet więcej w Sejmie, ale przecież każde dziecko wiedziało, że chodzi o posłankę ze Szczecina, która ma dzieci w wieku 13, 15 lat wtedy, kiedy to się działo. Dzisiaj [mają] 15, 17 [lat], czy nawet trochę więcej, bo to już jest nie taka nowa sprawa. Więc możliwość identyfikacji była oczywista, co się zresztą natychmiast stało. To, że natychmiast w mediach społecznościowych ukazała się informacja, o kogo chodzi, dokładnie na to wskazuje. Bardzo słusznie powiedział pan Janusz Daszczyński o odpowiedzialności nadawcy, ona jest określona ustawowo - mówił.

"Szczególne obowiązki w związku z misją"

Luft podkreślał, że zgodnie z Ustawą o radiofonii i telewizji nadawca odpowiada za publikowane treści. - Również takie, które są zaczerpnięte, skądkolwiek by nie były zaczerpnięte. A na media publiczne nałożone są szczególne, że tak powiem, obowiązki w związku z misją, którą powinny spełniać, w związku z tym, że są publicznie finansowane - podkreślał, zwracając uwagę, że "siła rażenia" TVP Info jest większa niż Radia Szczecin.

- Chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. To jest oczywiście zawsze problem, który występuje w tego typu tematyce, w tego typu publikacjach, bo oczywiście to, na co zwraca uwagę pan minister Luft, jest dylematem dużym, na ile ujawnienie, upublicznienie takiej sprawy, takiej historii, nadanie jej rozgłosu, może skrzywdzić osoby, które były ofiarami? A na ile ujawnienie tych informacji może działać prewencyjnie, może uchronić przed krzywdą kolejne osoby? - odpowiadał Olechowski. - Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, tak jak pan minister Luft powiedział, że ta historia była powszechnie znana w środowisku. Części polityków Platformy Obywatelskiej, działalność tego mężczyzny [Krzysztofa F. - red.] była znana. To nie był też przypadkowy człowiek, tylko osoba dosyć mocno zakorzeniona w tym, przynajmniej zachodniopomorskim, w Platformie. I chodziło, jak myślę, też o to, żeby zasygnalizować, być może rodzicom innych dzieci, które miały kontakt z tym mężczyzną, że być może również padły ofiarą przemocy seksualnej. Być może ten mężczyzna, ponieważ zdaje się, że kilkanaście lat, już nawet jak ta sprawa była w biegu, to on nadal funkcjonował w tym środowisku - mówił.

Następnie dodał, że "być może intencja była taka, żeby utrudnić mu działalność, jeżeli ma dostęp do dzieci, do ludzi, żeby ludzie wiedzieli, z kim mają do czynienia".

Całość stenogramu można przeczytać na stronie OKO.press.

Nie żyje syn posłanki PO Magdaleny Filiks. Prokuratura zajmuje się sprawą

Śmierć syna Magdaleny Filiks

W styczniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, że prezes KRRiT Maciej Świrski wszczął postępowanie "w sprawie ukarania nadawców Polskiego Radia Szczecin oraz TVP Info, w związku z emisją treści umożliwiających identyfikację ofiar pedofila, co w rażący sposób zagrażało dobru małoletnich ofiar przemocy". "Sprawa ma związek z artykułami opublikowanymi w dniu 29 grudnia 2022 r. na stronach internetowych Polskiego Radia Szczecin i TVP Info oraz idącymi w ślad za tym treściami emitowanymi w audycjach PR Szczecin i TVP Info, które pozwalały na zidentyfikowanie danych ofiar przestępstwa. Przeprowadzona analiza wykazała naruszenie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1722), poprzez emisję informacji pozwalających na zidentyfikowanie danych ofiar przestępstwa, tj. treści sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym" - czytamy w komunikacie KRRiT.

W piątek posłanka Platformy Obywatelskiej poinformowała o śmierci swojego syna. "17 lutego odszedł mój syn Mikołaj Filiks. Miki 8 marca skończyłby 16 lat..." - napisała polityczka i poinformowała, że pogrzeb odbędzie się 7 marca. W sprawie śmierci nastolatka prokuratura wszczęła śledztwo.

