Brutalne zabójstwo w Krośnie. Archiwum X wraca do sprawy i prosi o pomoc

Rzeszowskie Archiwum X wraca do morderstwa z 31 lipca 2009 r. Tego dnia do jednego z domów przy ul. Lenarta w Krośnie zapukał mężczyzna. "Kiedy właścicielka otworzyła drzwi, napastnik wtargnął do środka, podając się za urzędnika. Następnie sterroryzował kobietę przedmiotem przypominającym pistolet i zażądał wydania pieniędzy oraz biżuterii" - przypomina portal terazkrosno.pl.

REKLAMA

Jak czytamy, mężczyzna obezwładnił i skrępował kobietę i przez kilkadziesiąt minut czekał na powrót jej męża, który prowadził kantor wymiany walut na placu targowym przy ul. Legionów w Krośnie. Gdy tylko gospodarz wszedł do domu, przestępca zaatakował go i ranił ostrym przedmiotem w szyję.

Sprawca ukradł mu pieniądze oraz biżuterię i uciekł w kierunku ul. Bursaki. Wtedy kobieta uwolniła się i wezwała pomoc. Jej mąż zmarł na skutek rozległych obrażeń.

Zobacz wideo Kierowca w ciągu dwóch godzin wpadł dwa razy po pijanemu

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Niewyjaśniona zbrodnia sprzed lat. Archiwum X wraca do sprawy z Krosna

Do dziś nie ustalono sprawcy morderstwa 77-letniego właściciela jednego z krośnieńskich kantorów. Nie udało się także odnaleźć pistoletu P-83 wraz z amunicją, który legalnie posiadał zmarły od 2000 roku. Nie pomogła również nagroda w wysokości 30 tys. zł ufundowana przez rodzinę ofiary. Śledztwo zostało umorzone.

TVN24 pokaże reportaż o Janie Pawle II i tuszowaniu pedofilii. "Zakończy festiwal udawania"

Sprawą zajmują się obecnie funkcjonariusze z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. "Archiwum X" pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Krakowie raz jeszcze analizuje materiał dowodowy, ustalając nowe wątki niewyjaśnionej zbrodni.

Z relacji świadków wynika, że zabójca był wówczas w wieku około 28-35 lat, miał 165-170 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Policja publikuje jego portret pamięciowy, który można zobaczyć TUTAJ.

Jeśli ktoś posiada informacje, które mogą pomóc służbom w rozwiązaniu sprawy zabójstwa krośnieńskiego przedsiębiorcy, proszony jest o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie tel. 47 821-23-27, email: wds@rz.policja.gov.pl lub Małopolskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie email: sekretariat.wzkra@prokuratura.gov.pl.

To jego tekst o pedofilu pojawił się na portalu Radia Szczecin. Kim jest Tomasz Duklanowski?