UW zabiera głos ws. działacza młodzieżówki PiS. Miał atakować Magdalenę Filiks

Na stronie Uniwersytetu Warszawskiego opublikowany został list do społeczności akademickiej UW, który nawiązuje do śmierci syna posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Filiks.

REKLAMA

"Śmierć każdego człowieka jest bolesnym przeżyciem, ale śmierć człowieka młodego u progu życia jest traumą ogromną. I taką właśnie tragedią jest odejście Mikołaja. Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia" - rozpoczynają władze uczelni.

Jak podkreślają, "w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi udziału studentów UW w przekazywaniu treści sprzecznych z obowiązującym porządkiem prawnym, etycznym i moralnym oraz szerzeniem mowy nienawiści w mediach społecznościowych" podjęte zostały kroki dla wyjaśnienia tej sprawy, zgodnie z procedurami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim.

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Do UW trafiła petycja ws. Oskara Szafarowicza. List jest odpowiedzią na petycję, o której złożeniu 5 marca poinformował Kamil Królak z młodzieżówki Młodzi .Nowocześni. Umieścił on na Twitterze zdjęcie dokumentu skierowanego do rektora Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczącego Samorządu Studentów UW.

To jego tekst o pedofilu pojawił się na portalu Radia Szczecin. Kim jest Tomasz Duklanowski?

Autorzy petycji piszą, że student prawa na UW, a jednocześnie działacz młodzieżówki PiS, Oskar Szafarowicz, "rozpowszechniał (...) informacje i dane umożliwiające identyfikację ofiar" pedofila, Krzysztofa F. "Ponadto sugerował on w swoich wypowiedziach, że Pani Magdalena Filiks, jako matka, ukrywała całą sprawę z uwagi na ewentualne korzyści polityczne".

"Nie możemy dawać przyzwolenia na to, aby osoby studiujące na naszej uczelni w sposób bezrefleksyjny i nieniosący żadnych konsekwencji przyczyniły się do zorganizowanej nagonki o charakterze politycznym" - czytamy w petycji, pod którą podpisali się m.in. Laura Kwoczała z partii Zieloni oraz Maciej Rajczak z Młodej Lewicy.

Radio Szczecin milczy w sprawie śmierci syna posłanki Filiks. Dziennikarze mają żal

W piątek posłanka Platformy Obywatelskiej poinformowała o śmierci swojego syna. "W dniu 17 lutego odszedł mój syn Mikołaj Filiks. Miki 8 marca skończyłby 16 lat..." - napisała polityczka i poprosiła "media" (pisane w cudzysłowie) o uszanowanie prywatności rodziny podczas uroczystości pogrzebowych.

Kim jest Oskar Szafarowicz?

22-letni Oskar Szafarowicz to działacz młodzieżówki PiS i współtwórca kontrowersyjnego profilu "Okiem młodych". Inicjatywę współtworzą trzy osoby: Wiktoria Mielniczek, Oskar Szafarowicz i Kamil Kaniuk. Ich kanał w mediach społecznościowych ruszył na początku sierpnia 2022 roku. Formalnie nie są członkami Prawa i Sprawiedliwości.

W swoich krótkich produkcjach tiktokowych skupiają się przede wszystkim na bieżących wydarzeniach i komentowaniu wypowiedzi polityków opozycji.

Media: Wychwalał PiS, bronił Czarnka. 22-latek dostał pracę w państwowej spółce

Jeden z opublikowanych filmików dotyczył rocznicy podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow (umowa między ZSRR a III Rzeszą została podpisana 23 sierpnia 1939 roku). Szafarowicz mówił w nim, że "historia kołem się toczy". Następnie na nagraniu zestawiono karykaturę Hitlera i Stalina ze zdjęciem Władimira Putina, Angeli Merkel i Donalda Tuska.

Z ostatnich medialnych doniesień wynika, że Szafarowicz został zatrudniony w Krajowym Zasobie Nieruchomości. To państwowa instytucja, utworzona w 2017 r., która ma zajmować się gospodarowaniem nieruchomościami, wspierać budownictwo mieszkań.