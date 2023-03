TVN24 pokaże reportaż o Janie Pawle II i tuszowaniu pedofilii. "Zakończy festiwal udawania"

Zobacz wideo Dlaczego księża milczą w sprawach patologii w Kościele?

W poniedziałek o godz. 20:30 w programie "Czarno na Białym" w TVN24 zostanie wyemitowany reportaż "Franciszkańska 3". To materiał z serii "Bielmo" o Janie Pawle II. Jego autor Marcin Gutowski pokazuje nieznane fakty z życia Karola Wojtyły, zanim został papieżem.

Gutowski: "Mam nadzieję, że ten reportaż zakończy festiwal rozmywania rzeczywistości"

Dziennikarz rozmawiał z ofiarami księży, którzy w latach 60. podlegali duchownemu - wówczas był on kardynałem. "Dotarł do ludzi, którzy osobiście informowali go o przestępstwach popełnianych przez duchownych, i do kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania kardynała" - czytamy w zapowiedzi.

Reporter dotarł również do dokumentów kościelnych za granicą. - Są wśród nich listy kardynała Karola Wojtyły osobiście przez niego podpisywane, które świadczą, nie pozostawiając wątpliwości, w jaki sposób działał Karol Wojtyła jako metropolita krakowski wobec nadużyć w Kościele, i co zrobił z księżmi pedofilami - powiedział na antenie TVN24 Marcin Gutowski.

Mam nadzieję, że ten reportaż zakończy dyskusję i festiwal rozmywania rzeczywistości, udawania, że Jan Paweł II mógł nie wiedzieć. Po tej publikacji nie będziemy mieli już wątpliwości, że wiedział i to na długo przed tym, kiedy został papieżem. Teraz, brzydko mówiąc, piłeczka jest po stronie Kościoła

- dodał.

Reportaż "Franciszkańska 3" można już oglądać w TVN GO.

