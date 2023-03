PiS wciąż z największym poparciem. Kaczyński musi jednak uważać [SONDAŻ]

Na niemal 35 proc. głosów mógłby liczyć PiS, gdyby wybory odbywały się w ostatni weekend. To jednak za mało, by zdobyć większość w Sejmie, nawet gdyby doszło do koalicji z Konfederacją. Do Sejmu dostałoby się sześć ugrupowań.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl