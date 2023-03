To jego tekst o pedofilu pojawił się na portalu Radia Szczecin. Kim jest Tomasz Duklanowski?

W piątek posłanka Platformy Obywatelskiej poinformowała o śmierci swojego syna. "W dniu 17 lutego odszedł mój syn Mikołaj Filiks. Miki 8 marca skończyłby 16 lat..." - napisała polityczka i poprosiła "media" (pisane w cudzysłowie) o uszanowanie prywatności rodziny podczas uroczystości pogrzebowych.

Sprawą śmierci nastolatka zajmuje się prokuratura. - Podejmujemy czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i przyczyn śmierci pokrzywdzonego. Przeprowadzona została sekcja, a teraz czekamy na jej wyniki - poinformowała prokuratorka Alicja Macugowska-Kyszka w rozmowie z serwisem naTemat.pl.

Nie żyje syn posłanki PO Magdaleny Filiks. Prokuratura zajmuje się sprawą

Tomasz Duklanowski ujawnił dane ofiar pedofila?

29 grudnia ubiegłego roku Tomasz Duklanowski, redaktor naczelny Radia Szczecin, opublikował tekst dot. Krzysztofa F., współpracownika marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, który został skazany za pedofilię. Artykuł ten był "przypomnieniem", ponieważ nieprawomocny wyrok w sprawie zapadł w lipcu 2021 roku.

W swoim tekście Duklanowski ujawnił, że jego ofiarami były "dzieci znanej parlamentarzystki". Podał ich dokładny wiek. "Krzysztof F. do dziś przebywa w więzieniu. Ze względu na pokrzywdzone dzieci proces pedofila odbywał się z wyłączeniem jawności" - czytamy w artykule, który wciąż jest dostępny na stronie internetowej Radia Szczecin.

Tomasz Duklanowski w swoim tekście napisał również, że Krzysztof F. był "działaczem opozycji totalnej" i aktywnie wspierał kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego. Podkreślił też to, że F. był aktywistą LGBT i "ze swoim partnerem prowadził restaurację w centrum miasta, gdzie organizowali szybkie randki LGBT".

Nie żyje syn posłanki PO Magdaleny Filiks. Miał niespełna 16 lat

W TVP również poruszono ten temat. "Zorkiestrowane działania propagandowe"

Jak wskazuje część mediów, w artykule zatytułowanym "Pełnomocnik marszałka Geblewicza ds. uzależnień skazany za pedofilię i narkotyki" Duklanowski de facto ujawnił dane ofiar Krzysztofa F. i zapoczątkował falę hejtu, która dotknęła ofiary i ich bliskich.

"Równolegle z Radiem Szczecin 'newsa' podała TVP Info. Jak jednak zwraca uwagę Krzysztof Luft w skardze do KRRiT, TVP Info w materiale 29 grudnia powołało się wprawdzie na Radio Szczecin, ale publikacja w telewizji (z godziny 06:28) wyprzedzała o dwie minuty materiał w Radiu Szczecin (06:30). Może to wskazywać na zorkiestrowane działania propagandowe" - podkreśla OKO.press, dodając, że "kampania medialna miała przede wszystkim na celu skompromitowanie środowiska PO".

Portal przypomina również, że 1 stycznia bieżącego roku w programie "Jedziemy" Michała Rachonia w TVP Info Przemysław Czarnek uogólnił zarzuty na "środowisko lewicowo-liberalne". - Ukrywają, że w ich szeregach są pedofile i to jeszcze są ludzie związani ze środowiskiem LGBT - powiedział minister edukacji, cytowany przez OKO.press.

6 stycznia Krzysztof Luft, w przeszłości dziennikarz TVP i były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, napisał skargę do KRRiT. Jak wskazał - po przeczytaniu publikacji nt. Krzysztofa F. "bez najmniejszego trudu można ustalić, o jaką znaną parlamentarzystkę chodzi". To "ponowne skrzywdzenie" dzieci - podkreślił. Ostrzegł także, że artykuły te "mogą doprowadzić do dramatycznych scenariuszy".

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski wszczął postępowanie z urzędu „w związku z emisją treści umożliwiających identyfikację ofiar pedofila, co w rażący sposób zagrażało dobru małoletnich ofiar przemocy". Podstawą prawną jest art. 53 ust. 1 Ustawy o radiofonii i Telewizji - podała w komunikacie KRRiT.

"Przeprowadzona analiza wykazała naruszenie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1722), poprzez emisję informacji pozwalających na zidentyfikowanie danych ofiar przestępstwa, tj. treści sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym" - uzasadniono.

Kim jest Tomasz Duklanowski?

Tomasz Duklanowski w przeszłości pracował w szczecińskiej "Gazecie Wyborczej". Jerzy Sawka, były redaktor naczelny, napisał, że Duklanowski jest "kompletnym kretynem" i "debilem". Jak dodał, "osobiście" wyrzucił go z pracy.

"Absolutnie nie nadawał się do zawodu dziennikarza. To, że za PiS został szefem radia w Szczecinie, było dla mnie zaskoczeniem, bo nie przypuszczałem, że aż takie miernoty [Joachim - red.] Brudziński będzie promował. Dziennikarze 'GW' w Szczecinie mówili mi, że Mikołaj Filiks jest szykanowany w szkole i tragedia wisi w powietrzu. Duklanowski jest za to odpowiedzialny" - napisał w mediach społecznościowych.

Pracę szefa Radia Szczecin ocenił również dyrektor Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie Witold Jabłoński. - Przez rok, jako naczelny "Dziennika Stargardzkiego", pracowałem z Duklanowskim. Jego teksty były słabe. Redagując je, musiałem poprawiać błędy ortograficzne, stylistyczne i merytoryczne - powiedział, cytowany przez "Gazetę Wyborczą".

W przeszłości Tomasz Duklanowski opublikował materiały, w których anonimowi pacjenci oskarżali chirurga i obecnego marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o przyjmowanie łapówek. Zeznania dotyczyły rzekomych zdarzeń sprzed wielu lat, a także deklaracji osób z rodziny pacjentów. Po tych publikacjach awansował na stanowisko wicenaczelnego Radia Szczecin.

Pracownik Radia Szczecin: "Siedzimy po uszy w tym g... i nie wiemy, co robić"

Po tym, jak Magdalena Filiks poinformowała o śmierci syna, na stronie Radia Szczecin pojawiło się bardzo dużo negatywnych komentarzy, odnoszących się do grudniowego tekstu Duklanowskiego. W sobotę rozgłośnia ograniczyła możliwość komentowania.

Obecnie redaktor naczelny Radia Szczecin jest nieuchwytny dla mediów. Do wtorku ma on przebywać na urlopie. - Siedzimy po uszy w tym g... i nie wiemy, co robić. Atmosfera jest taka, że wychodząc z pracy, rozglądam się, czy ktoś nie czai się, żeby na mnie napluć albo żeby walnąć mnie czymś w łeb - powiedział "Gazecie Wyborczej" jeden z pracowników rozgłośni.

Prywatnie Duklanowski pochodzi z rodziny działaczy PiS-u. Do partii należy jego ojciec, stryj i stryjeczny brat. Sam dziennikarz został natomiast wyróżniony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce".

