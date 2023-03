Zmiana czasu 2023. Kiedy przestawiamy zegarki na czas letni? Czy jest to konieczne?

Nadchodząca wiosna oznacza, że już w tym miesiącu czeka nas kolejna zmiana czasu. Tym razem przestawimy zegarki o godzinę do przodu, co będzie oznaczało krótszy sen. Kiedy przestawimy zegarki na czas letni? Czy jest to konieczne?

