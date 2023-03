W niedzielę 5 marca podczas mszy odprawianej dla dzieci w kościele św. Krzyża w Warszawie, aktywiści z grupy Lex Q - Franek Broda i Wiktoria Magnuszewska - w tęczowych szatach leżeli krzyżem przed ołtarzem.

