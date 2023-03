Niż Askan opóźni przyjście wiosny. Pojawi się silny wiatr i przelotne opady śniegu

W niedzielny (5 marca) poranek lokalnych opadów śniegu może spodziewać się południowa i zachodnia część Polski. Opady wyniosą nawet do pięciu centymetrów w okolicach Beskidów i Pomorza. W trakcie dnia temperatura maksymalna wyniesie od zera do 3 stopni Celsjusza. Około -6 stopni w nocy można spodziewać się jedynie w rejonach górskich i podgórskich. W pozostałej części kraju termometry wskażą od -4 stopni do zera za sprawą niżu Askan, którego pojawienie się odpowiada za ochłodzenie w kraju. Wiatr pojawi się z zachodu i północnego zachodu, na północy w silnej i porywistej postaci.

REKLAMA

Zaskakująca pogoda w Bieszczadach. Leśnicy pokazali nagranie

Pogoda na przyszły tydzień. Chmury nad Polską i przelotne opady śniegu

Poniedziałek 6 marca będzie pochmurny dla całego kraju i towarzyszyć temu będą przelotne opady śniegu, czasem może pojawić się również deszcz. Dzienna temperatura wahająca się od zera do 4 stopni, w nocy spadnie do nawet -5 stopni.

We wtorek spodziewane są większe przejaśnienia na północy. Na zachodzie będą mogły wystąpić sporadyczne opady śniegu. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie temperatura wyniesie nawet do 6 stopni. Umiarkowany wiatr zmieni kierunek na południowy i południowo wschodni.



Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl



USA. Rośnie bilans strat po huraganie Ian. Życie straciło ponad 100 osób

IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne i o niebezpiecznym wietrze

W drugiej połowie tygodnia Polska znajdzie się pod wpływem niżu z frontami atmosferycznymi, zwanym Askan. Spowoduje to pojawienie się silnego wiatru i zwiększonych opadów śniegu, co przyniesie zawieje śnieżne. W związku z wiatrem według synoptyków, we wtorek oraz środę mogą pojawić się alarmy dla województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Wiatr osiągnie tam prędkość nawet do 90 km/h. Najzimniej w dzień będzie na północy, gdzie termometry wskażą zero stopni i najcieplej, do 6 stopni na południu. W związku z silnym wiatrem na wybrzeżu, Zalewie Wiślanym, Zatoce Gdańskiej i na Żuławach, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia.