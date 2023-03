Wyborcy nie wierzą w deklaracje Tuska ws. świadczeń PiS-u. 50 proc. Polaków obawia się o 500+

- To, co jest raz dane przez władzę, to wiadomo, że nikt tego nie będzie zabierał. Natomiast to wymaga o wiele większej dyscypliny finansowej - powiedział Donald Tusk podczas spotkania w ramach Klubu Swobody Obywatelskiej w 2022 roku

Jednak wyborcy nie są pewni deklaracji byłego premiera. Według najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski prawie 50 proc. badanych Polaków uważa, że jeśli opozycja dojdzie do władzy, nie utrzyma programów i decyzji socjalnych wprowadzonych przez PiS.

Przypomnijmy, że chodzi przede wszystkim o 500 plus, czyli sztandarowy program wprowadzony w 2016 r. przez Prawo i Sprawiedliwość. Jest to świadczenie, które przysługuje rodzicom i opiekunom, na każde dziecko od momentu urodzenia aż do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od osiąganych dochodów. Drugim kluczowym punktem jest wiek emerytalny. W czasie rządów PiS-u został on obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Podzielone zdania wyborców

Według sondażu WP 45 proc. ankietowanych wskazało, że po wygranej w wyborach opozycja utrzyma programy i decyzje socjalne PiS. 20,7 proc. respondentów wybrało odpowiedź "na pewno je utrzyma", zaś 24,3 proc. - "raczej je utrzyma".

Niemal 50 proc. biorących udział w sondażu, jest innego zdania i nie wierzy w zapewnienia opozycji. 26,3 proc. badanych uważa, że politycy przeciwni PiS "raczej nie utrzymają" obecnych programów socjalnych. 23,6 proc. badanych uważa natomiast, że opozycja "na pewno ich nie utrzyma".

Sytuacja wygląda nieco inaczej jeśli ankietowanymi będą tylko wyborcy PiS-u. 84 proc. nie wierzy, że opozycja w przypadku wygranej w wyborach utrzyma programy socjalne. A 16 proc. badanych spośród wyborców partii rządzącej sądzi, że opozycja będzie kontynuować programy wprowadzone przez rząd.

Jeśli ankietowanymi będą z kolei tylko sympatycy opozycji, sondaż prezentuje się następująco: 78 proc. badanych wyborców uważa, że programy zostaną utrzymane, a 19 proc. ma inne zdanie. 3 proc. respondentów wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 17-19 lutego 2023 roku na grupie 1000 Polaków połączonymi metodami CATI i CAWI.