Mama zakatowanego 16-latka: Babcia zaczęła się denerwować, że telefon Eryka jest głuchy

Mama 16-letniego Eryka opowiedziała "Wirtualnej Polsce", że ostatni raz widziała syna w dniu, gdy został zamordowany. Chłopak wychodził akurat do szkoły. - To był normalny dzień, trochę zaspał, więc szybciutko się zebrał, jeszcze rzucił coś w stylu: "mami, trójkę dostałem". Potem jeszcze ścisnął naszego psa i powiedział: "cześć, staruchu". I popędził na autobus. Mieszkamy w Żdanowie, dojeżdżał do szkoły w Zamościu - powiedziała.

REKLAMA

Mama 16-letniego Eryka: Na początku pomyślałam, że to niemożliwe

Kobieta o śmierci dziecka dowiedziała się od policjantów.

- Na początku pomyślałam, że to niemożliwe. Że to jest jakaś pomyłka, że to nie moje dziecko. Powiedzieli wprawdzie, że miał przy sobie dokumenty, ale znowu pomyślałam, że przecież dokumenty mógł mu ktoś ukraść, zabrać. Eryk był takim dzieckiem, że zawsze pisał mi, o której wróci ze szkoły, albo dzwonił, że gdzieś tam idzie - opowiedziała.

Zobacz wideo Zmiany klimatyczne? „Politycy znają prawdę, ale czeka nas bezsensowna gra wyborcza"

Z jej relacji wynika, że tragicznego dnia 16-latek prawdopodobnie szedł odwiedzić swoją babcię. - Często do niej zaglądał, bo mieszka blisko szkoły. Babcia mu pisała, czy dzwoniła, że obiadek ugotowała, czy kolację. Jak to babcia. I to właśnie ona zaczęła się denerwować przed godziną 18, że Eryka telefon jest głuchy, tak jakby poza zasięgiem i że nie oddzwania. A my w rodzinie mieliśmy jeszcze taką przykrą sytuację, że tata Eryka umarł trzy lata temu. Od tamtej pory Eryk był trochę wrażliwy na mnie, że ja się martwię o niego - poinformowała matka zakatowanego nastolatka.

Zabójstwo Eryka. Przez Zamość przeszedł Marsz Przeciwko Przemocy

W rozmowie z portalem kobieta opowiedziała o zainteresowaniach syna. - Pisał muzykę, chodził na siłownię, jeździł na rolkach, łyżwach, rowerze, pływał. Był wysportowanym dzieciakiem. W Zamościu chodził do drugiej klasy technikum ekonomicznego. Myślał o studiach, bo nieźle się uczył - powiedziała. Jak wspomniała, "zawsze był bardzo grzecznym dzieckiem, pogodnym". - W klasie wychowawca mówił o nim "iskierka". Nie miałam z nim żadnych problemów wychowawczych - dodała.

Pogrzeb 16-latka odbędzie się w poniedziałek o godzinie na cmentarzu przy ul. Peowiaków w Zamościu.

Śmiertelne pobicie 16-letniego Eryka

We wtorek po południu na ul. Piłsudskiego w Zamościu grupa młodych osób zaczepiła 16-letniego Eryka. Doszło do pobicia, w wyniku którego nastolatek zmarł. Z ustaleń prokuratury wynika, że Eryk został pobity za to, co mówił w szkole na temat jednej z osób. Tego samego dnia zatrzymano cztery osoby w wieku 16 i 17 lat, w tym jedną dziewczynę. To mieszkańcy Zamościa, Starego Zamościa i Nielisza. 17-latek trafił do policyjnej celi, a trójka 16-latków - do izby dziecka.

Ukryta kamera w zakrystii w Jaworznie. Mogła nagrywać spowiedź

17-letni Daniel G. słyszał zarzuty zabójstwa i udziału w pobiciu. Spędzi trzy najbliższe miesiące w areszcie. To właśnie on miał kopnąć 16-latka w głowę, wskutek czego chłopak zmarł.

Nastolatek przyznał się do udziału w bójce, ale zaprzeczył, by był sprawcą śmierci. Grozi mu do 25 lat więzienia. Dwóch 16-latków umieszczono na w schronisku dla nieletnich. Mają tam spędzić trzy miesiące. Nastolatkom postawiono zarzut udziału w pobiciu. Zatrzymana przez policję 16-latka została przesłuchana, jednak nie postawiono jej zarzutów.