1,66 promila i strój zakonnicy. Policjantom mówiła, że jedzie wesprzeć wnuka przed pierwszą komunią

Policjanci z Wolsztyna zatrzymali do kontroli osobowy samochód. Jak się okazało, auto prowadziła kobieta w stroju zakonnicy. Kierująca tłumaczyła policjantom, że jechała do wnuka, który wkrótce ma przystąpić do pierwszej komunii. Chciała oswoić go z "otoczką towarzyszącą uroczystości". Badanie alkomatem wykazało 1,66 promila alkoholu w organizmie kobiety.

