Rozbierana sesja w OSP Barlinek. Policja sprawdza, kto wpuścił kobietę i fotografa do remizy

Rozbieraną sesję zdjęciową wykonano pod koniec lutego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku, 30 km na północ od Gorzowa Wielkopolskiego. Na fotografiach, które pojawiły się w Internecie, pozowała naga kobieta na tle strażackiego wozu czy łodzi ratunkowej.

REKLAMA

Ciało w jeziorze Barlineckim. Obok przewrócona łódka. Na brzegu ślady

Barlinek. Rozbierana sesja zdjęciowa w remizy. Policja bada sprawę

Sprawa trafiła na policję. - Policjanci, którzy zajmują się sprawą, ustalają, kim jest kobieta, która pozowała do rozbieranych zdjęć oraz fotograf, który robił zdjęcia. Będziemy również sprawdzać, czy do zdarzenia doszło z udziałem druhów z OSP Barlinek oraz jak to się stało, że te osoby weszły do remizy i kto je tam wpuścił - przekazał Jacek Poleszczuk, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu w rozmowie z serwisem gorzowianin.com.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl



Jak dodał, postępowanie jest prowadzone pod nadzorem prokuratury, pod kątem utrwalania wizerunku nagiej osoby. Policja prowadzi działania w związku z artykułem 191a kodeksu karnego: "Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Kulisy tragicznego pożaru w Choroszczy. Zdarzenie poprzedził telefon

Barlinek. Ochotnicza Straż Pożarna opublikowała oświadczenie. "Incydent bez zgody i wiedzy członków OSP Barlinek"

Strażacy wydali oświadczenie, w którym podkreślają, że nie mają związku z sytuacją. "Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku oświadcza, że incydent w ostatnim czasie związany z niestosownymi zdjęciami wykonanymi w remizie naszej jednostki miał miejsce bez zgody i wiedzy członków OSP Barlinek. W związku z tym sprawa w celu wyjaśnienia została zgłoszona na policję. Jako strażacy gotowi nieść pomoc ludziom i ratować ich życie jesteśmy poruszeni, że ktoś dopuścił się tak niestosownych czynów w naszym imieniu. Mamy nadzieję, że mieszkańcy naszej gminy nie będą utożsamiać naszych druhów z tą sprawą" - napisano na Facebooku OSP Barlinek.