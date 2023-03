Zabójstwo Eryka. Przez Zamość przeszedł Marsz Przeciwko Przemocy. Głos zabrała matka zakatowanego chłopaka

Marsz Przeciwko Przemocy został zorganizowany w piątek po południu. Manifestacja odbyła się w związku z tragicznym zdarzeniem, do którego doszło na początku tego tygodnia. We wtorek w centrum Zamościa 16-letni Eryk został śmiertelnie pobity przez grupę nastolatków.

Uczestnicy marszu przynieśli transparenty z hasłem "Stop przemocy". Niektórzy pojawili się z tabliczkami imieniem śmiertelnie pobitego chłopaka.

Zamość. Marsz Przeciwko Przemocy. Głos zabrała matka

- To wyraz solidarności z tym chłopakiem, on był w moim wieku. Środek miasta, wielka tragedia - powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 jeden z uczestników marszu. - Wydawało się, że Zamość to spokojne miasto, a jego zakatowali. Brak słów - dodał.

Na marszu pojawiła się matka 16-latka. - Był wspaniałym młodym człowiekiem. Energicznym, pogodnym. Myślał o studiach. On nikomu nigdy krzywdy nie zrobił, był pomocny - mówiła kobieta.

Mama Eryka odniosła się też do zorganizowanego marszu przeciw przemocy. Jak mówiła, to ważne, aby "więcej nic takiego się nie powtórzyło". - Jestem tu, aby osobom, które tu dzisiaj przyszły, podziękować. Ludzie rozumieją, że to mogło spotkać każdego, że to mógł być brat, siostra, mama każdego z was - mówiła.

Zabójstwo 16-letniego Eryka

We wtorek po południu na ul. Piłsudskiego w Zamościu grupa młodych osób zaczepiła 16-letniego Eryka. Doszło do pobicia, w wyniku którego nastolatek zmarł. Z ustaleń prokuratury wynika, że Eryk został pobity za to, co mówił w szkole na temat jednej z osób. Tego samego dnia zatrzymano cztery osoby w wieku 16 i 17 lat, w tym jedną dziewczynę. To mieszkańcy Zamościa, Starego Zamościa i Nielisza. 17-latek trafił do policyjnej celi, a trójka 16-latków - do izby dziecka.

17-letni Daniel G. słyszał zarzuty zabójstwa i udziału w pobiciu. Spędzi trzy najbliższe miesiące w areszcie. To właśnie on miał kopnąć 16-latka w głowę, wskutek czego chłopak zmarł.

Nastolatek przyznał się do udziału w bójce, ale zaprzeczył, by był sprawcą śmierci. Grozi mu do 25 lat więzienia. Dwóch 16-latków umieszczono na w schronisku dla nieletnich. Mają tam spędzić trzy miesiące. Nastolatkom postawiono zarzut udziału w pobiciu. Zatrzymana przez policję 16-latka została przesłuchana, jednak nie postawiono jej zarzutów.

