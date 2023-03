Sondaż. Komu ufają Polacy? Hołownię w rankingu wyprzedził nawet Kaczyński

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest politykiem, którego Polacy darzą największym zaufaniem - tak wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla portalu Onet. Znaczący spadek zaufania odnotował z kolei Szymon Hołownia, lider Polska 2050, który znalazł się na 9 miejscu rankingu, zaraz za Jarosławem Kaczyńskim z zaufaniem Polaków na poziomie 30,8 proc.

Sondaż: Komu ufają Polacy? Ranking polityków

Badanie z udziałem 1100 respondentów wskazało, że największym zaufaniem cieszy się Rafał Trzaskowski. Ufa mu aż 42,5 proc. respondentów. 38,3 proc. badanych wykazało brak zaufania do prezydenta Warszawy, a 19,1 proc. stwierdziło, że jest on im obojętny. Na drugim miejscu uplasował się Andrzej Duda, którego zaufaniem darzy 41,6 proc. badanych. Taki sam procent osób wskazał brak zaufania do prezydenta. Podium zamknął premier Mateusz Morawiecki, któremu jednak więcej osób nie ufa - 51,9 proc. badanych, niż ufa - 37,7 proc. respondentów.

Kolejno w rankingu uplasowali się: minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (ufa mu 36,4 proc., nie ufa 39,5 proc.), lider PSL Władysław Kosiniak (ufa mu 33,5 proc., nie ufa 35,8 proc.), przewodniczący PO Donald Tusk (ufa mu 32,5 proc., nie ufa 51,2 proc.), a także współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń (ufa mu 31,2 proc., nie ufa 42,5 proc.), u którego notuje się duży wzrost zaufania w stosunku do identycznego badania wykonanego w styczniu (ufało mu wówczas tylko 27,6 proc. badanych, nie ufało - 49 proc.).

Komu nie ufają respondenci? Przede wszystkim Ziobrze. No i Kaczyńskiemu

Warto odnotować fakt dużego spadku zaufania w stosunku do Szymona Hołowni. W badaniu przeprowadzanym od 25 do 26 lutego zaledwie 28,7 proc. respondentów wskazało, że ufa Liderowi Polski 2050. W rankingu wyprzedził go nawet Jarosław Kaczyński z wynikiem 30,8 proc. Mimo to 54,7 proc. badanych deklaruje, że nie ufa prezesowi PiS.

Niekwestionowanym liderem w braku zaufania wśród badanych jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Politykowi nie ufa aż 62,4 proc. respondentów (56,5 proc. nie ufa mu zdecydowanie). Kolejno można odnotować Jarosława Kaczyńskiego z brakiem zaufania wśród 54,7 proc. badanych, Jacka Sasina, któremu nie ufa 54,1 proc. ankietowanych oraz premiera Mateusza Morawieckiego bez zaufania u 51,2 proc. respondentów.

Zaufanie Polaków przełoży się na wynik nadchodzących wyborów parlamentarnych. Z sondażu przeprowadzonego w lutym przez Instytut Badań Spraw Publicznych dla StanPolityki.pl wynika, że mimo wzrostu poparcia dla Koalicji Obywatelskiej największe szanse na wygraną ma Prawo i Sprawiedliwość. Chęć oddania głosów na partię Jarosława Kaczyńskiego wskazało aż 34,7 proc. respondentów. KO popiera w tym przypadku 33,91 proc. badanych. Jest to jednak spadek o 0,49 pkt proc. względem badania styczniowego. Oznacza to, że partię rządzącą od partii opozycyjnej dzieli zaledwie 0,79 pkt proc.