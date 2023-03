Śmierć 16-letniego Eryka. Sąd zdecydował o areszcie dla 17-letniego Daniela G.

Zobacz wideo Policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo sprzed 15 lat

We wtorek w związku ze śmiercią 16-letniego Eryka zatrzymano cztery osoby w wieku 16 i 17 lat, w tym jedną dziewczynę. Jak podaje tvn24.pl, powołując się st. asp. Katarzyna Szewczuk z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, główny podejrzany w sprawie, czyli Daniel G., który usłyszał zarzuty zabójstwa i udziału w pobiciu, spędzi trzy najbliższe miesiące w areszcie.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że to 17-latek kopnął Eryka w głowę, wskutek czego chłopak zmarł. Nastolatek przyznał się do udziału w bójce, ale zaprzeczył, by był sprawcą śmierci. Grozi mu do 25 lat więzienia.

Dwóch 16-latków umieszczono na w schronisku dla nieletnich. Mają tam spędzić trzy miesiące. Nastolatkom postawiono zarzut udziału w pobiciu.

Zatrzymana przez policję 16-latka została przesłuchana, jednak nie postawiono jej zarzutów.

- Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że powodem tego tragicznego zajścia było rzekome rozpowszechnianie jakiejś wiadomości o jednej z osób zatrzymanych na terenie szkoły - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Artur Szykuła. - Z ludzkiego punktu widzenia mogę powiedzieć, że nie tylko ja, ale również moi koledzy jesteśmy zbulwersowani tym zdarzeniem. Mamy nadzieję, że do tego typu zdarzeń nie będzie dochodziło w przyszłości - dodał.

Zamość. Śmiertelne pobicie 16-letniego Eryka

Przypomnijmy, we wtorek po południu na ul. Piłsudskiego grupa młodych osób zaczepiła 16-letniego Eryka. Zaczęło się od wyzwisk, w końcu chłopak został pobity. Napastnicy kopali go po całym ciele, aż stracił przytomność. Wtedy uciekli. Nikt z przechodniów nie reagował. Ratownicy medyczni reanimowali nastolatka przez godzinę, jednak nie udało się go uratować.

Tego samego dnia zatrzymano cztery osoby w wieku 16 i 17 lat. To mieszkańcy Zamościa, Starego Zamościa i Nielisza.

Pogrzeb Eryka odbędzie się w poniedziałek 6 marca na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu.

W piątek o godz. 15:00 ulicami miasta ruszy marsz przeciwko przemocy.

Śmierć 16-letniego Eryka. Ulicami Zamościa przejdzie marsz przeciwko przemocy

