Patriarcha Cyryl jawnie popiera prowadzoną przez Rosję wojnę w Ukrainie. Jest także blisko powiązany z Kremlem i Władimirem Putinem. Kilka miesięcy temu ostrzegał, że porażka Rosji w wojnie "może prowadzić do katastrofalnych konsekwencji dla całej ludzkości". W kontekście tych wydarzeń serdeczne życzenia zwierzchnika polskiej Cerkwi potępili m.in. byli działacze opozycji antykomunistycznej, którzy wystosowali wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o degradację abp. Sawy ze stopnia generała brygady.

Skandaliczny list arcybiskupa Sawy do patriarchy Cyryla

"W okresie Waszej Patriarszej służby Rosyjska Cerkiew Prawosławna, dzięki trudom Waszej Świątobliwości, lśniła duchowym odrodzeniem i służy przykładem dla innych" - napisał w liście gratulacyjnym do rosyjskiego patriarchy Cyryla arcybiskup Sawa. Jednocześnie w swoich "najserdeczniejszych i braterskich pozdrowieniach" zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego nawiązał do sytuacji w Ukrainie. Uznał, że "wrogowi wiary nie podoba się stabilność Cerkwi i stara się ją zniszczyć. Naocznie świadczy o tym to, co stało się w Ukrainie".

Antykomunistyczni działacze żądają degradacji generała brygady abpa Sawy

Abp Sawa, który pełni funkcję zwierzchnika Cerkwi w Polsce, w latach 1994-1998 służył jako ordynariusz polowy Wojska Polskiego. Od 1996 roku duchowny posiada stopień wojskowy generała brygady.

Na list gratulacyjny abpa Sawy błyskawicznie zareagowała grupa działaczy opozycji antykomunistycznej z okresu PRL, wspierana przez setki osób z całej Polski. W petycji wysłanej do prezydenta Andrzeja Dudy zaapelowano o degradację abpa Sawy do stopnia szeregowego.

17 lutego odbyła się konferencja prasowa w Białymstoku z udziałem działaczy antykomunistycznych. Wypowiedział się na niej jeden z inicjatorów petycji Bernard Bujwicki. - Za poglądy nie ma przeprosin - poglądy się ma. Abp Sawa wyraził swoje poglądy, nie wycofał się ze swoich słów. Właściwie pozostał przy tym, co napisał w liście do Cyryla - tłumaczył, cytowany przez serwis radio.bialystok.pl. W petycji zaznaczono także, że abp Sawa powinien przeprosić Ukraińców. Tłumaczono to m.in. faktem, że "w związku z jego obecnym stanowiskiem ws. Ukrainy, a co za tym idzie wobec Polski, jest dyshonorem dla polskiego żołnierza, by tak zaszczytny stopień on nosił".

Rosja i modlitewniki dla żołnierzy. Putina nazwano "archaniołem"

Reakcja Kancelarii Prezydenta na petycję w sprawie degradacji arcybiskupa

O decyzję w tej sprawie PAP zapytała biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP. W odpowiedzi kancelaria prezydenta podkreśliła, że w takich sytuacjach, zgodnie z prawem, żołnierza może pozbawić stopnia wojskowego jedynie zrzeczenie się obywatelstwa lub orzecznictwo sądu. Antykomunistyczni działacze podkreślają jednak, że prezydent ma kompetencje, które pozwalają mu na złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i skierowanie abp Sawy do sądu.

Gratulacje abp Sawy obok życzeń od Putina i Łukaszenki

List abpa Sawy, wysłany na początku lutego 2023 roku, przez wiele osób został uznany za skandaliczny. Znalazł się on na oficjalnej stronie Patriarchatu Moskiewskiego wśród zaledwie kilku innych życzeń m.in. od Putina, Łukaszenki, czy mera Moskwy. Kilka dni po jego opublikowaniu abp Sawa poinformował, że od początku potępiał inwazję Rosji na Ukrainę. Przyznał także, że wielokrotnie nie zgadzał się ze słowami Cyryla na temat wojny, które często wywoływały w nim zdumienie i zażenowanie.

