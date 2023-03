Nie, to wcale nie lód. Droga w Minikowie pokryła się rozbitym szkłem. Wszystkiemu winny był 22-latek

Do zderzenia ciągnika i ciężarówki doszło na drodze krajowej nr 10. Trasa była całkowicie zablokowana.

REKLAMA

"Kierujący ciągnikiem rolniczym, 22-letni mieszkaniec gminy Mrocza, nie upewnił się co do możliwości bezpiecznego wykonania skrętu w lewo, w wyniku czego, skręcając, uderzył w wyprzedzające go iveco" - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Jak dodano, "TIR przewrócił się, tamując krajową dziesiątkę, a przewożony ładunek szkła wypadł na trasę".

Zobacz wideo Zobacz także: Śledczy zapobiegli uprowadzeniu kobiety. Gang narkotykowy chciał ją porwać dla okupu

Minikowo. Zderzenie ciągnika i ciężarówki

Kierowca ciężarówki trafił do szpitala w Bydgoszczy. Jak się okazało, 22-letni kierowca ciągnika miał w organizmie pół promila alkoholu. Zatrzymano mu prawo jazdy.

"Sprawę wyjaśniają nakielscy policjanci, a 22-latek musi liczyć się z konsekwencjami za spowodowanie zdarzenia i jazdę po alkoholu" - podsumowują funkcjonariusze. .