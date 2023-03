W czwartek 2 marca do Helsinek dotarła delegacja Lewicy. Z premierką Finlandii Sanną Marin spotkali się: współprzewodniczący Nowej Lewicy i europoseł Robert Biedroń, wiceszefowie klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek i Beata Maciejewska oraz posłanki Wanda Nowicka i Katarzyna Kretkowska.

Darmowa aborcja dla Polek w Finlandii? "Gabinet Premierki Sanna Marin chce pomóc Polkom"

"Mamy porozumienie w sprawie darmowej aborcji dla Polek w Finlandii. Gabinet Premierki Sanna Marin chce pomóc Polkom w dostępie do ich podstawowych praw. Finlandia chce pomóc Polkom. Teraz nasze partie, Lewica i Socjaldemokratyczna Partia Finlandii (Social Democratic Party of Finland), rozpoczynają rozmowy o szczegółach technicznych. W nowej kadencji fińskiego rządu - jeśli gabinet Sanny Marin się utrzyma, czego jej z całego serca życzę - dojdzie do finalizacji sprawy" - napisał Robert Biedroń w czwartek wieczorem.

Robert Biedroń w rozmowie z Polską Agencją Prasową przekazał, że podczas spotkania zaapelował do premierki Finlandii o wsparcie dla Polek w zagwarantowaniu dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji. Poprosił też o solidarność z kobietami w Polsce, "które są pozbawiane podstawowych praw". W odpowiedzi Sanna Mari zapewniła o wsparciu, przy czym kwestia dostępności aborcji dla Polek ma być jedną z ważnych spraw, którymi rząd zajmie się po wyborach.

Współprzewodniczący Nowe Lewicy dodał, że przykładem dobrych praktyk jest Belgia, która rocznie przekazuje kilkanaście tysięcy euro na organizacje pozarządowe, które wspierają Polki. - Konieczna jest standaryzacja praw kobiet, tak by wszystkie Europejki mogły cieszyć się pełnią praw, o to walczę na co dzień, jako Przewodniczący Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w Parlamencie Europejskim - powiedział Robert Biedroń i dodał, że w rozmowie poruszono też kwestię dyskryminacji osób LGBT.

