Śmiertelne pobicie 16-latka w Zamościu. Dzień przed tragedią radni mówili o wzroście przestępczości

Sesja rady miasta w Zamościu odbyła się 27 lutego. Jeden z punktów porządku obrad dotyczył stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Zamościu w 2022 roku. Odnosząc się do informacji policji na ten temat, radni zwracali uwagę na wzrost przestępczości.

Zamość. Tuż przed śmiertelnym pobiciem 16-latka radni rozmawiali o wzroście przestępczości

Jak wynika z policyjnych statystyk, ogółem liczba przestępstw popełnionych na terenie Zamościa w 2022 roku wyniosła 1154, co oznacza wzrost o 40 w stosunku do 2021 roku. Znacząco wzrosła także liczba przestępstw kryminalnych, a także tych z udziałem młodzieży. Odnosząc się do tej ostatniej kategorii, radny Dariusz Zagdański zauważył, że liczba przestępstw wzrosła o 19 przypadków.

Ze statystyk policji wynika, że w 2022 roku zanotowano osiem pobić lub bójek, w których sprawcami byli nieletni. Dla porównania - w 2021 roku przypadek był tylko jeden. Z dwóch do dziewięciu wzrosła liczba przestępstw narkotykowych wśród młodzieży.

Na problem zwrócił uwagę też radny Marek Kudela. - Chciałem zapytać o przestępczość nieletnich na terenie miasta. Jest bardzo duży wzrost, ponad 100-procentowy. Jakie są tego przyczyny? - pytał, zwracając się do przedstawiciela komendanta miejskiego policji.

- Te tabele pokazują jasne przyczyny. Narkotyki, złe towarzystwo, internet, być może brak nadzoru ze strony rodziców. Widzimy tutaj problem i każdy problem przekazujemy do sądu rodzinnego. Nie mamy tu innych możliwości. Jeśli dotyczy to przestępstw kryminalnych, ciężkich skutkowo, to również tych nieletnich zatrzymujemy, ale to są krótkotrwałe czynności, później materiały i tak przekazujemy do sądu. Wielu nieletnich zatrzymywanych jest w trakcie interwencji, wielu jest nietrzeźwych. Dużą rolę powinni tu odgrywać rodzice i placówki edukacyjne - mówił I zastępca komendanta miejskiego policji.

Obrady odbyły się dzień przed tragicznym zdarzeniem w centrum Zamościa. We wtorek po południu na ul. Piłsudskiego grupa młodych osób zaczepiła 16-latka. Doszło do pobicia, w wyniku którego nastolatek zmarł.

Tego samego dnia zatrzymano cztery osoby w wieku 16 i 17 lat, w tym jedną dziewczynę. To mieszkańcy Zamościa, Starego Zamościa i Nielisza. 17-latek trafił do policyjnej celi, a trójka 16-latków - do izby dziecka.