Stanisław Żaryn, który jest zastępcą ministra koordynatora służb specjalnych, przekazał w czwartek 2 marca, że w ostatnich miesiącach zatrzymano dziewięć osób podejrzanych o współpracę ze służbami z Rosji i Białorusi. - Rosja szuka nowych możliwości działań przeciwko Polsce, widzimy to na granicy z obwodem kaliningradzkim i na samym terytorium Rosji - przekazał polityk. Jak dodał, polskie służby wyrzuciły z naszego kraju także szpiegów, którzy działali jako "dyplomaci".

Stanisław Żaryn ostrzega Polaków. Rosjanie w obwodzie kaliningradzkim wzywają na przesłuchania

Jak dodał Stanisław Żaryn, Polacy przebywający na terenie obwodu kaliningradzkiego, na przykład z powodów zawodowych, są wzywani przez "agresywnych funkcjonariuszy FSB", którzy próbują przesłuchać ich i zebrać informacje na temat Polski. Według ministra są to próby pozyskania informacji, z czego część ma "charakter wrażliwy". Funkcjonariusze FSB względem Polaków dopuszczają się m.in. fotografowania kart kredytowych czy przeglądają prywatne wiadomości w telefonach obywateli Polski. Poza tym pytają nawet o pogodę. - To wszystko służy gromadzeniu danych o tym, co dzieje się w Polsce i jakie ruchy wykonują nasze wojska - przekazał i dodał, że "Rosjanie stosują tzw. miękki szantaż, próbując zastraszać osoby przesłuchiwane".

Stanisław Żaryn podkreślił, że materiały pozyskane przez Rosjan podczas przesłuchań Polaków mają służyć propagandzie. - Rosjanie badają nastroje społeczne w naszym kraju. Polaków pyta się, jak postrzegają różne kwestie poruszane w polskiej debacie publicznej - mówił na konferencji prasowej. Po przesłuchaniach nasi rodacy otrzymują do wypełnienia ankiety, w których muszą zaznaczyć to, co sądzą o wojnie w Ukrainie, Władimirze Putinie czy incydencie w Przewodowie.

Minister zaapelował do Polaków, by zachowali szczególną ostrożność w sytuacji, gdy przebywają na terytorium Rosji i apelują, by unikali prowokacyjnych zachowań, które zmusiłyby służby do interwencji. Zaznaczył też, by pod żadnym pozorem nie przekazywać Rosjanom informacji na temat polskich służb.

Na koniec Żaryn przestrzegł też przed działaniem rosyjskich hakerów. - Polskie służby i polska telekomunikacja mierzy się codziennie z atakami cybernetycznymi. Te działania zostały zostały najprawdopodobniej przeprowadzone przez grupę "No name", jaka działa na zlecenie rosyjskich służb i w ostatnim czasie jest bardzo aktywna - przekazał.

