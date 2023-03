Śmiertelne pobicie 16-latka w Zamościu. Trzech nastolatków usłyszało zarzuty

W środę rano policja poinformowała o zatrzymaniu czterech osób - 17-latka i trojga 16-latków. W czwartek prokurator postawił pierwsze zarzuty. Według wstępnych ustaleń 17-latek miał zadać najwięcej ciosów, w tym ten, który doprowadził do śmierci.

Artur Szykuła, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu, którego cytuje Interia, przekazał, że podejrzany usłyszał zarzut udziału w pobiciu pokrzywdzonego, a także zarzut pozbawienia życia. Nastolatek przyznał się do udziału w bójce, ale zaprzeczył pozbawieniu życia. Oskarżonemu grozi kara do 25 lat więzienia. Do sądu wpłynął wniosek o trzymiesięczny areszt.

Dwie pozostałe osoby usłyszały zarzut udziału w pobiciu i zostali przekazani do dyspozycji Sądu Rodzinnego. Są w schronisku dla nieletnich.

Policja przekazała, że zgłoszenie o pobiciu dostała we wtorek ok godz. 16:00. - Na miejsce przybyła także karetka. Chłopiec był reanimowany, ale niestety zmarł. Badamy wszystkie okoliczności - mówiła st. asp. Katarzyna Szewczuk, zastępczyni rzecznika Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

