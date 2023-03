Śmierć 16-latka w Zamościu. "Eryk był jedynakiem. Jego Tata zmarł niedawno"

We wtorek po południu na ul. Piłsudskiego w Zamościu grupa młodych osób zaczepiła 16-letniego Eryka. Doszło do pobicia, w wyniku którego nastolatek zmarł.

Tego samego dnia zatrzymano cztery osoby w wieku 16 i 17 lat, w tym jedną dziewczynę. To mieszkańcy Zamościa, Starego Zamościa i Nielisza. 17-latek trafił do policyjnej celi, a trójka 16-latków - do izby dziecka.

Sprawę bada prokuratura.

Śmierć 16-latka w Zamościu. "Miał swoje plany i marzenia"

Radny Zamościa Dariusz Zagdański przekazał w mediach społecznościowych, że 16-latek był "zdolnym uczniem" dawnego "Ekonomika" (obecnie Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1).

"Jak każdy młody człowiek miał swoje plany i zainteresowania, marzenia. Po ukończeniu szkoły średniej chciał studiować. Niestety jego marzenia przerwała śmierć i to ta okrutna nagła, niespodziewana" - napisał samorządowiec.

"Był jedynakiem. Jego Tata zmarł niedawno. Eryka wychowywała Mama. Teraz została sama. (...) Będąc dzisiaj na miejscu zdarzenia, widziałem płaczącą młodzież z tej szkoły, do której uczęszczał Eryk" - dodał.

Radny wystąpił z inicjatywą organizacji Marszu Przeciwko Przemocy. Podobny pomysł zgłosiło Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu. Wstępnie wydarzenie ma zostać zorganizowane w piątek.