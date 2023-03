Skrzywdzony przez księdza pozwał kurię. Biskup w sądzie: Nie przyszedłem zeznawać przed dziennikarzami

Skrzywdzony przez księdza pedofila Janusz Szymik pozwał diecezję bielsko-żywiecką. W czwartek przed sądem w Bielsku-Białej zeznawał biskup Roman Pindel. - Nie będę komentował sprawy do mediów. To jest sprawa cywilna i przyszedłem zeznawać przed sądem, a nie przed dziennikarzami - mówił reporterom Onetu. Polecił im wysłać pytania do biura prasowego kurii, ale biuro - jak podkreśla portal - od miesięcy nie odpowiada na wiadomości.

