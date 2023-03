Będą podwyżki dla policjantów. Wzrośnie pensja gen. Szymczyka. O ile?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia, który zakłada podwyżki dla funkcjonariuszy - ma być to sposób na zachęcenie ich do pozostania w służbie. Wyższe pensje będą wypłacane od marca, a naliczone zostaną już od stycznia - poinformował w czwartek "Fakt". Podstawa policyjnej pensji wzrośnie o 7,8 proc. Zmienią się także mnożniki kwoty bazowej, przez co podwyżki mają być odczuwalne.

REKLAMA

Zainterweniował ws. innego kierowcy. Zaniepokoił go styl jazdy mężczyzny

Przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą ma wzrosnąć o 532 złotych miesięcznie. MSWiA wyjaśnia, że skala podwyżek będzie uzależniona od "indywidualnego stażu służby oraz dodatków do uposażenia".

Podwyżki dla policjantów. Pensja gen. Szymczyka wyższa o prawie 1400 zł brutto

Z projektu rozporządzenia wynika, że wynagrodzenie zasadnicze generała Jarosława Szymczyka, komendanta głównego policji, wzrośnie z 8543 zł do 9958 zł, a więc o 1375 zł brutto miesięcznie - podał dziennik. Obecnie miesięczna pensja Szymczyka - wraz z dodatkami - wynosi 17 tys. zł brutto.

Więcej wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Zobacz wideo Gen. Rapacki: Myślę, że gen. Szymczyk chce, żeby wyjaśniono zdarzenie z granatnikiem

Wybuch granatnika w KGP

W grudniu 2022 roku w budynku Komendy Głównej Policji w Warszawie doszło do wybuchu granatnika, który gen. Szymczyk dostał w prezencie podczas wizyty w Ukrainie. Policja podkreśla, że "naruszone zostały jedynie elementy wypełniające strop i nie ma to wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji budynku". Nie chce jednak ujawnić, ile będą kosztowały prace remontowe. Więcej w tym artykule:

Policja nie chce podać, ile kosztuje remont w związku z wybuchem w KGP?